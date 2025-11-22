Він назвав "фантазією" віру в те, що додаткові гроші, зброя чи санкції проти РФ здатні привести Україну до перемоги.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс оприлюднив ключові принципи "мирного плану" щодо України, над яким Білий дім працює за участі представників РФ.

У своєму пості в Х він зазначив, що документ ґрунтується на трьох цілях:

зупинити вбивства та зберегти суверенітет України;

сформувати план, який буде прийнятним і для України, і для РФ;

забезпечити максимальні гарантії, що війна не почнеться знову.

Крім цього політик висловив думку, що критики цього російсько-американського "мирного плану" або неправильно його розуміють, або ігнорують реальну ситуацію на фронті в Україні.

Він назвав "фантазією" віру в те, що додаткові гроші, зброя чи санкції здатні привести Україну до перемоги:

"Існує фантазія, що якщо ми просто дамо більше грошей, більше зброї або більше санкцій, то перемога вже близько. Мир не буде встановлений невдалими дипломатами чи політиками, які живуть у вигаданій країні. Його можуть встановити розумні люди, які живуть у реальному світі".

"Мирний план" Трампа і Путіна

Новий "мирний план", який створили США за участі РФ передбачає здачу Донбасу в оренду росіянам, скорочення чисельності ЗСУ, позбавлення від ракет великої дальності.

Вчора президент США Дональд Трамп пригрозив українському президенту Володимиру Зеленському позбавленням допомоги, якщо він не прийме цей план. Він зазначив, що чекає рішення до 27 листопада.

