Те, що раніше вважалося екстраординарними випадками, тепер набуває значного поширення.

Усе більшого поширення в Силах оборони набуває явище, коли бійці перебувають безперервно на передових позиціях по 200-300 днів. І найгірше, що далеко не завжди цей строк закінчується поверненням в тил. Про це у своєму Телеграм-блозі пише старший лейтенант Сил оборони України із позивним "Алекс".

Він зазначає, що не так давно - лише пів року тому - резонансними були випадки, коли хтось безперервно не міг вийти з передових позицій протягом 60-70 днів.

"Тепер же вистрілюють випадки по 470 днів на позиції і тд… наче вже і 200-300 днів в порівнянні з цим перестають бути фантастичними. Сумне в таких історіях те, що були, є і будуть випадки, коли бійці сидять на позиції сотні днів і в результаті навіть не можуть дочекатися свого виходу і в результаті просто гинуть в боях; таких ситуацій набагато більше, ніж успішних виходів", - пише офіцер.

Як писав УНІАН, начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов визнав, що українська армія добряче виснажилася за 4 роки війни. Разом з тим він зауважує, що Україна знаходить інструменти для стримування агресора.

Також ми наводили звіт головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо боїв на Добропільському напрямку. За його словами, російський прорив там вдалося майже повністю ліквідувати, зачистивши 430 квадратних кілометрів території і знищивши загалом 13 тисяч росіян.

