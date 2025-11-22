Мережа використовувала сотні кур'єрів щонайменше у 28 містах Великої Британії для збору злочинних доходів.

Велика Британія розкрила мережу відмивання грошей, пов'язану з фінансуванням війни Росії в Україні.

Як повідомляє The Times, незаконна конвертація діяла у 28 містах по всій території Сполученого Королівства. Під час операції "Дестабілізація" було заарештовано 45 підозрюваних, вилучено 25 млн фунтів стерлінгів готівкою і криптовалютою, а також 24 млн доларів і 2,6 млн євро за кордоном.

Викриті фігуранти пов'язані з одіозними бізнесменами з РФ, і шпигунами, які працюють на російські спецслужби, повідомляє Національне агентство з боротьби зі злочинністю (NCA).

Відео дня

Зв'язок конвертації "брудних" грошей і війни РФ в Україні

Правоохоронці встановили, що мережа є частиною надання послуг з відмивання грошей для представників російської держави.

Як приклад, Times пише про засуджену за відмивання понад 6 мільйонів фунтів стерлінгів пару, яка купувала у Великій Британії фургони і вантажівки, надалі продаючи їх на схід України, конвертуючи прибуток у криптовалюту.

Фігуранти справи перед викриттям заробили понад мільйон фунтів за рік і придбали нерухомість у Лондоні.

У NCA стверджують, що незаконна конвертація грошей пов'язана з геополітикою і війною рф в Україні. Сел Мелкі, заступник директора з економічних злочинів NCA у своєму коментарі пов'язує "відмивання" грошових коштів з ухиленням від санкцій на високому рівні для фінансових операцій у сфері російського ВПК.

Ден Джарвіс, міністр безпеки Великої Британії, заявив про розкриття корупційної тактики, яку Росія використовувала для обходу санкцій і фінансування своєї агресивної війни в Україні.

У матеріалі The Times вказується, що британські слідчі розкрили нові факти відмивання грошей за рік після викриття таємної мережі, пов'язаної з олігархами з РФ, яка конвертувала незаконні кошти в нерухомість і криптовалюту.

Велика Британія відстежує російський шпигунський вплив

Цього тижня біля територіальних вод Великої Британії було зафіксовано російський корабель-шпигун, що складав карту підводних кабелів та здійснює ворожі провокаційні дії проти літаків острівної держави.

Протягом року Велика Британія оголошувала про нові широкомасштабні санкції проти РФ, обмежуючи військовий, енергетичний та фінансовий сектор Росії.

Вас також можуть зацікавити новини: