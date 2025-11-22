Пошкоджені адміністративні будівлі та понад 10 вантажівок.

Сьогодні вночі російська армія завдала дронового удару по півдню Одеської області, зокрема по пункт пропуску "Орлівка", що знаходиться на кордоні з Румунією, є поранені. Про це повідомила Одеська митниця.

Згідно з заявою, у ніч на 22 листопада обстрілами російських ударних БПЛА пошкоджено інфраструктуру поромного комплексу "Орлівка".

"Міжнародний пункт пропуску Орлівка тимчасово призупиняє роботу. Наразі здійснюються всі необхідні заходи щодо ліквідації наслідків. Просимо для перетину кордону скористатися іншими найближчими пунктами пропуску", - розповіли у митниці.

Відео дня

За словами начальника Одеської ОВА Олега Кіпера, окупанти масованого атакували південь регіону. Попри активну роботу сил ППО, зафіксовано пошкодження об’єктів цивільного призначення. Пошкоджено фасади, дахи та скління адміністративних будівель. Також на автостоянці пошкоджень зазнали 11 вантажних автомобілей.

За попередніми даними, двоє людей постраждало.

За даними пресслужби Одеської обласної прокуратури, також зруйновано заклад громадського харчування. Від ворожої атаки постраждали двоє цивільних осіб - 62-річний та 56-річний чоловіки, яких доставили до лікарні. За процесуального керівництва органів прокуратури Одещини розпочато розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України). На місці злочину працюють прокурори спільно з працівниками поліції.

Як уточнило УНІАН джерело у правоохоронних органах, потерпілі – громадяни України, один з них – водій вантажівки.

Інші удари РФ по інфраструктурі Одещини

Як писав УНІАН, у ніч проти 17 листопада армія РФ завдала дронового удару по портовій та енергетичній інфраструктурі півдня Одеської області, зокрема по Ізмаїльському району. Було пошкоджено кілька цивільних суден, у тому числі іноземне – під прапором Туреччини, на якому сталося займання.

Через це у Румунії евакували людей з прикордонного населеного пункту. За даними Euronews, сталося займання судна, завантаженого зрідженим газом й була імовірність, що постраждає селище Плауру, що розташоване неподалік українського кордону. Зі свого боку, держпідприємство "Адміністрація морських портів України" заявило, що після нічної атаки на порт сталося загоряння обладнання для перекачування газу, розташованого на борту судна.

