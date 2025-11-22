У Зеленського залишилося кілька днів, щоб вирішити, чи прийняти "мирний план" із 28 пунктів, чи продовжити боротьбу без допомоги США.

Президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін зажадали від українського президента Володимира Зеленського погодитися з їхнім "мирним планом" до четверга, інакше йому загрожує поразка.

Як пише The Telegraph, Трамп вважає цей термін "доречним" і пригрозив Україні позбавити її допомоги США, якщо вимогу не буде виконано.

Відео дня

Що сказав Путін

Путін заявив, що "Україна та її європейські союзники" все ще "мріють" про перемогу над Росією на полі бою, і заявив, що його війська силою захоплять нові території:

"Якщо Київ не хоче обговорювати пропозиції президента Трампа і відмовляється це робити, то і він, і європейські палії війни повинні розуміти, що події, які відбулися в Куп'янську, неминуче повторяться на інших ключових ділянках фронту".

Що думає Європа

Колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен заявив, що "відсутність" Великої Британії та Європи на переговорах зі складання цього "мирного плану" призведе до "капітуляції" Києва.

"Поки Вашингтон і Москва ведуть переговори про майбутнє європейської безпеки, Європа залишається осторонь".

А тим часом 32 національні посли НАТО, як зазначило видання, перебували з візитом у фінській Лапландії, де вони парилися в сауні та пірнали в крижаній річці Кемі, коли було оголошено про "мирний план".

Один із західних чиновників повідомив виданню, що європейські країни не були проінформовані про зміст "мирного плану" президента США і дізналися про все зі ЗМІ.

Видання зазначило, що в Європі не знайшлося жодного політика, якому б сподобався "мирний план" США і РФ. Усі вони зазначили, що вирішувати долю України без її участі неправильно.

Журналісти підкреслили, що навіть друг Трампа, лідер партії "Реформи Великої Британії" Найджел Фарадж заявив, що "мирний план" неприйнятний:

"Не думаю, що прохання до України вдвічі скоротити чисельність армії прийнятне. Я чекаю зустрічної пропозиції від уряду Зеленського".

"Мирний план" Трампа і Путіна

На початку цього тижня ЗМІ оприлюднили новий "мирний план" США, який він складав, консультуючись із РФ. Примітно, що готувався цей план у повній таємниці.

Дізнавшись про нього, європейські лідери здивувалися. Вони розкритикували так званий мирний план і обурилися тим, що він готувався без участі української та європейської влади.

Раніше Міністерство закордонних справ Великої Британії коментуючи новини про появу цього "мирного плану" натякнуло, що в ньому немає необхідності, а війна в Україні могла б закінчитися хоч завтра, якби Путін вивів свої війська.

Вас також можуть зацікавити новини: