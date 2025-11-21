Новий улюбленець Трампа, що привіз Києву 'мирний план', відтіснив Піта Гегсета, - Politico

Візит до Києва та подальші плани провести зустрічі в Європі підкреслюють зростаючий вплив Деніела Дрісколла.

Новий "мирний план" президента США Дональда Трампа привіз до Києва міністр Сухопутних військ США Деніел Дрісколл. Таким чином, пише Politico, цей чиновник Пентагону приміряв на себе роль ключового переговорника, залишивши осторонь міністра війни Піта Гегсета.

Його візит, додали автори, різко контрастував із діяльністю самого Гегсета. У день важливих переговорів у Києві Гегсет залишався у Вашингтоні, проводячи зустрічі в Білому домі та ведучи суперечки з демократами у соцмережах.

За словами чиновників з оборонного відомства, початково візит Дрісколла до Києва мав стосуватися угоди щодо українських інновацій у сфері дронів. Але після наради в Білому домі минулого тижня місія перетворилася на значно масштабнішу дипломатичну поїздку.

"Трамп з ентузіазмом благословив Дрісколла взяти на себе нові важливі дипломатичні обов'язки", - додали автори.

Тим часом у Вашингтоні зростає недовіра до здатності Гегсета вести складні переговори, тоді як Дрісколла вважають більш надійним і професійним каналом комунікації.

"Він дедалі частіше є публічним обличчям амбітних проектів і часто "пропагує" плани адміністрації журналістам. А Гегсет зосередився на менш гламурних завданнях просування реформи закупівель та фізичної підготовки військ", - йдеться у статті

У той час як Гегсет не провів жодного публічного заходу, Дрісколл зустрічався з українським керівництвом та був почесним гостем прийому в резиденції посла США. Саме Дрісколл провів годинну зустріч із президентом Володимиром Зеленським у Маріїнському палаці. А попереду у нього переговори з союзниками по НАТО. Автори зазначили, що адміністрація Трампа не вважає Гегсета здатним донести важливі повідомлення до ключових лідерів.

Видання пише, що у Європі Дрісколл розраховує на "поступовий прогрес", а не укладання угод. Він хоче "просунути її елементи та підготувати ґрунт для подальших переговорів".

Також Дрісколл матиме спробу організувати зустріч із міністром оборони РФ Андрієм Бєлоусовим, щоб "просунути мирні домовленості".

Що відомо про Дрісколла

Дрісколл відомий, як давній друг віцепрезидента США Джей Ді Венса, з яким вони разом навчалися у Єльській школі права та просувалися, продовжуючи підтримувати теплі стосунки. А Трамп характеризує його "той хлопець з дронами", маючи на увазі захоплення Дрісколла передовими технологіями. За даними видання, Дрісколл побудував міцні стосунки та має довіру керівництва Білого дому.

Попри те, що офіційно Дрісколл відповідає за бюджет і кадри армії США, він дедалі частіше залучений до ключових рішень Білого дому. Він курує розгортання Нацгвардії та часто буває у президентській адміністрації. Джерела в Білому домі описують його як одного з найефективніших членів команди Трампа.

"Мирний план" для України - останні новини

Як писав УНІАН, представлений план США щодо досягнення миру в Україні містить 28 пунктів. У ньому вже знайшли багато недоліків, зокрема, і невідповідність фінансування тим втратам, які зазнала Україна під час війни. При цьому, Росія та США можуть отримати фінансову вигоду.

США вдаються до погроз, змушуючи Україну поспіхом підписати угоду. Серед іншого, мова йде про зупинку постачання зброї та обмін розвідувальними даними.

Обговорювати план із президентом Дональдом Трампом Володимир Зеленський планує наступного тижня. Сьогодні, 21 листопада, він обговорив його з віцепрезидентом Джей Ді Венсом.

