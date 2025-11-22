Створено найголовніший елемент такої зброї - потужну силову установку, призначену для використання в космосі.

Китай швидко просувається до створення "космічного винищувача", призначеного для знищення американських супутників на орбіті. Про це пише Defense Express.

Видання зазначає, що знищувати супутники за допомогою зенітних ракет неймовірно дорого, зважаючи на величезну кількість цих супутників. Крім того, це створює проблему засміченості орбіти. Тому потрібна багаторазова дешева зброя, здатна знищити тисячі цілей.

Такою зброєю може стати установка, що вистрілює пучками мікрочастинок - електронів, протонів, іонів чи нейтральних атомів. Якщо розігнати їх до швидкості, близької до швидкості світла, це може завдати непоправної шкоди супутнику, в який влучить такий пучок.

Відео дня

"Це крім певного механічного пошкодження, створює сильне рентгенівське, гамма та електромагнітне випромінювання, що просто випалює всю електроніку на супутнику. Щоб від нього захиститись необхідні метри свинцю, чи інший захист, який вочевидь неможливо доставити на орбіту", - пишуть експерти.

На землі така зброя буде малоефективною, оскільки її "снарядам" добряче заважатиме атмосферне повітря. Але в умовах космосу такої перешкоди немає.

"Саме тому така зброя має розташовуватись на орбіті, наприклад на певному супутнику чи космічному апараті, утворюючи з нього певний "винищувач супутників", - пише Defense Express.

Ключова проблема, яку треба вирішити для цього - потреба у потужній енергетичній установці, здатній працювати автономно в космосі. І схоже, що в Китаї створили саме таку систему. Китайська компанія DFH Satellite, що спеціалізується на супутниках, заявила про створення новітньої енергетичної установки, потужністю 2,59 мегавата із синхронізацією імпульсу у 0,63 мікросекунди.

Повідомляється, що першоджерелом енергії є сонячні панелі, що виробляють електроенергію низької напруги, яку потім установка перетворює на енергію високої напруги та накопичує в окремих силових модулях.

Поки що нова установка заявляється як просто система живлення для бортових систем супутника. "Але вочевидь Китаю ця технологія в першу чергу цікава через її військове застосування. Вже зараз у війні значну роль відіграють супутники, які займаються розвідкою, створюють мережу зв’язку, та навіть GPS працює завдяки ним, тому стратегічно важливо мати змогу ефективно боротися з ними", - пише Defense Express.

Війна за космос вже почалася

Як писав УНІАН, Росія та Китай значно активізували військову діяльність у космосі. Так, російські розвідувальні апарати неодноразово небезпечно зближувалися з військовими супутниками країн НАТО для перехоплення і глушіння їхніх сигналів. Європейські військові наголошують, що такі інциденти стають звичним явищем, а космос перетворюється на повноцінне поле бою.

Китай також демонструє дедалі агресивнішу поведінку: його супутники наближаються до західних на відстань, достатню для потенційного перехоплення даних, а Пекін розвиває технології знищення супутників як орбітальними, так і наземними засобами.

Вас також можуть зацікавити новини: