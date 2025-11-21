Силам оборони України вдалося звільнити понад 430 квадратних кілометрів на півночі від Покровська.

Головнокомандувач Збройний сил України генерал Олександр Сирський розповів про втрати російських загарбників на Добропільському напрямку.

Як повідомив Головнокомандувач ЗСУ у Telegram, він виступив у форматі відеозв’язку на засіданні Військового комітету Європейського Союзу під головуванням генерала Шона Кленсі.

"Незважаючи на тиск противника, Силам оборони України в період з кінця серпня по жовтень цього року вдалося провести контрнаступальні дії на Добропільському напрямку", - відзначив Сирський.

За його словами, в результаті яких підрозділи розсікли наступальне угруповання противника та звільнили понад 430 квадратних кілометрів на півночі від Покровська.

"Втрати росіян склали більш ніж 13 тисяч убитими та пораненими", - наголосив Сирський.

Поточна ситуація в районах ведення бойових дій

"Оперативно-стратегічна обстановка залишається складною. Противник продовжує завдавати ударів по населених пунктах України, об’єктах енергетичної інфраструктури та посилює наступальні дії вздовж лінії зіткнення", - повідомив Головнокомандувач ЗСУ.

Як зазначив Сирський, усього, з початку широкомасштабного вторгнення, російські терористи запустили понад 112 тисяч ударних безпілотників типу "Шахед", головними цілями яких стали житлові будинки та цивільна інфраструктура, що призвело до загибелі дітей та мирних жителів.

Окремо Сирський подякував генералу Шону Кленсі за його активну підтримку України. Він наголосив:

"Принциповість і єдність наших партнерів залишаються критично важливими для досягнення справедливого та довготривалого миру. Лише тверда й консолідована позиція міжнародної спільноти здатна змусити агресора припинити війну".

Війна в Україні - контрнаступ на Добропіллі

Як повідомляв УНІАН, в серпні російські окупанти на Добропільському напрямку здійснили стрімке просування.

У зв’язку з російським проривом, Сирський вирішив посилити додатковими силами й засобами обороноздатність на Добропільському і Покровському напрямках.

З 21 серпня на цьому напрямку триває контрнаступальна операція Сил оборони України. Російські загарбники хотіли оточити українські сили, але все відбулоя навпаки.

На початку листопада президент України Володимир Зеленський відзначив, що російські загарбники готують реванш за повний програш ініціативи на Добропільському напрямку Донеччини.

