Внаслідок російського удару по житловому будинку у Тернополі загинула 7-річна громадянка Польщі Амелія Гжеско та її мама. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Польщі Мацей Вевір, пише Польське Радіо.

Він підкреслив, що дівчинка стала жертвою атаки, спрямованої на цивільне населення.

"В атaці, яку Росія здійснила на Тернопіль з 18 на 19 листопада, на жаль, загинула польська громадянка, 7-річна Амелька. Слово "загинула", можливо, занадто легке, бо це справжнє вбивство - це був напад на цивільних", - зазначив Вевір.

На смерть дитини відреагував і польський прем’єр Дональд Туск.

"Амелії було сім років. Сім. Польська дитина. Вона загинула в Тернополі під час жорстокого ракетного нападу Росії. Вона ніколи не здійснить жодної зі своїх мрій. Ця жорстока війна має закінчитися, і Росія не може її виграти. Бо це також війна за майбутнє наших дітей", - написав політик.

Удар РФ по будинках у Тернополі

21 листопада кількість загиблих через терористичний удар Росії по будинках у Тернополі зросла до 31, серед них - 6 дітей. Вчора рятувальникам вдалось дістати тіла ще трьох загиблих - матері та її двох маленьких дітей, 1,5-річного хлопчика та 5-річної дівчинки.

