У Росії заборонили економістам прогнозувати зростання цін на паливо та продукти, - ЗМІ

Російські антимонопольні органи вважають, що такі прогнози провокують підвищений попит серед покупців.

Федеральна антимонопольна служба Росії застерігає аналітиків від публічних прогнозів зростання цін на товари, повідомляє The Moscow Times з посиланням на заяву російського відомства.

"Такі прогнози можуть бути сприйняті учасниками ринку як спонукання до зміни вартості товарів, а також спровокувати підвищений попит з боку споживачів", - пояснила прес-служба ФАС.

Претензії служби викликали коментарі начальника аналітичного відділу інвесткомпанії "Ріком-Траст" Олега Абелева, який озвучив у ЗМІ прогноз щодо майбутнього зростання цін на продукти.

Крім нього, застереження від російських антимонопольників отримали директор з комунікацій компанії GIS Mining і генеральний директор "Альянс Тракс" за прогноз зростання цін на паливо.

The Moscow Times зазначає, що ФАС і раніше надсилала застереження експертам за прогнози зростання цін на продукти, ліки або паливо.

Зокрема, у 2018 році Алтайське крайове УФАС Росії направило застереження президенту Союзу зернопереробників Алтаю Валерію Гачману за висловлювання про майбутнє підвищення цін на хліб щонайменше на 10%. Російські антимонопольники вважали, що такі заяви можуть бути сприйняті компаніями, що діють на ринку хліба, як орієнтир для планування своєї діяльності, і сприятимуть координації цінової політики. Тобто спільного підвищення цін на хліб.

У травні 2019 року припис було винесено президенту Незалежного паливного союзу Павлу Баженову за прогнози цін на бензин в умовах паливної кризи.

Цього року застереження ФАС були надіслані в січні - керуючому партнеру агентства Agro and Food Communications Олександру Панченку за висловлювання про зростання цін на продовольство до 30%. У квітні - голові компанії "Сбербанк Лізинг" за прогноз зростання цін на автомобілі на 15%. Керівництву Союзу автосервісів - за прогнози зростання цін на моторні оливи та присадки від ⁠5 до 15%.

Ігнорування застережень російських антимонопольників може призвести до позапланової перевірки компаній. Надалі компанія може отримати припис, за ігнорування якого вже загрожує штраф.

