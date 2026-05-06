У Польщі готові 'пробачити' Фіцо поїздки в Москву, але є умова

В МЗС Польщі зробили заяву щодо московських вояжів керівника Словаччини.

Польща "може пробачити" словацькому прем’єру Роберту Фіцо його візит до Москви на 9 травня, якщо той допоможе Україні. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, якого цитує словацьке видання TA3.

"Кілька днів тому я читав інтерв’ю з прем’єр-міністром Фіцо. Воно справді справило дуже позитивне враження. Якщо він розблокує допомогу Україні, але водночас поїде до Росії, можливо, ми зможемо йому це пробачити", – сказав Сікорський.

Глава польської дипломатії також висловив очікування, що Угорщина, де найближчим часом відбудеться зміна уряду, скасує вето щодо допомоги Києву. При цьому він нагадав про вже затверджену позику в розмірі 90 мільярдів євро.

Як писав УНІАН, у квітні прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив про намір відвідати Москву 9 травня. За його словами, візит передбачає покладання квітів до могили невідомого солдата та коротку зустріч із Володимиром Путіним, але без участі у військовому параді, хоча раніше в Кремлі заявляли про його присутність на заході.

При цьому сам Фіцо підкреслює, що не має наміру змінювати рішення попри тиск з боку ЄС і критику від європейських інституцій.

Країни Європейського Союзу вже заявили, що не пропустять літак із Фіцо через свій повітряний простір, якщо метою польоту буде Росія. Зокрема, такі наміри підтвердили Литва та Латвія.

Днями президент України Володимир Зеленський запросив Фіцо відвідати Київ.

Словацький прем’єр не відмовився прямо, але й такого палкого бажання, як у випадку з візитом у Москву, не продемонстрував.

