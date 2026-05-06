Російський фрегат 'Адмірал Григорович' помітили за дивною активністю біля берегів Британії

Королівський флот підняв авіацію через тривожну присутність бойового корабля РФ.

Поблизу узбережжя Великої Британії зафіксували тривалу активність російського фрегата "Адмірала Григоровича", який супроводжував групу суден та підводний човен, повідомляє UK Defence Journal із посиланням на британські ВМС.

За даними військового відомства, кораблі та авіація Royal Navy безперервно стежили за російським фрегатом упродовж усього квітня. До операції супроводу залучили патрульні кораблі HMS Tyne, HMS Mersey, HMS Severn, танкер RFA Tideforce та вертольоти Wildcat із 815-ї морської авіаційної ескадрильї.

За наявними даними, "Адмірал Григорович" виступав у ролі конвоїра для цілої групи об'єктів. Його супроводжував один підводний човен, а також близько шести торгівельних і допоміжних суден, які прямували між Балтійським морем, Атлантикою та Середземним морем.

Відео дня

Британські аналітики ідентифікували серед них танкери MV Triumf, MV Kolodkin, MV Gefest та MV Universal.

На думку експертів, присутність бойового корабля поруч із танкерами має конкретну мету. У матеріалі видання Navy Lookout зазначається:

"Росія дедалі частіше використовує бойові кораблі для прикриття так званого "тіньового флоту", який перевозить нафту в обхід санкцій".

Фрегат "Адмірал Григорович" (проєкт 11356Р) має повну водотоннажність 4035 тонн та озброєний крилатими ракетами "Калібр-НК". Як зазначається у технічних характеристиках, корабель також має на озброєнні зенітний комплекс "Штиль-1", 100-мм установку А-190 та торпеди. Екіпаж судна складає близько 200 осіб.

Як йдеться у відкритих джерелах, у складі російського флоту побудовано лише три фрегати цього типу для Чорноморського флоту РФ.

Російський флот

Раніше УНІАН писав про ураження російського фрегата "Адмірал Ессен" під час атаки на Новоросійськ, де базується частина Чорноморського флоту РФ. За даними джерел, корабель міг зазнати пошкоджень внаслідок удару безпілотників або морських дронів. "Адмірал Ессен" є носієм ракет "Калібр", тому його ураження має не лише тактичне, а й символічне значення для послаблення російських морських спроможностей.

Наразі відомо, що Росія активно розширює так званий "тіньовий флот" – мережу танкерів, які використовуються для обходу міжнародних санкцій на експорт нафти та газу. За даними розслідувань, у нього входять сотні старих і часто непрозоро зареєстрованих суден, що змінюють прапори та власників. Частина нових танкерів почала працювати під російським прапором і може бути залучена до перевезення ресурсів із підсанкційних проєктів, зокрема в Арктиці. Експерти вказують, що така схема дозволяє РФ зберігати значні обсяги енергетичного експорту, попри обмеження Заходу.

Вас також можуть зацікавити новини: