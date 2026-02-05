Бізнес розкритикував ребрендинг 'Укрпошти': краще б встановили більше поштоматів

Бізнесмен підкреслив, що новий логотип не вирішить логістичних проблем "Укрпошти".

Власник мережі магазинів "Медтехніка" Олексій Давиденко розкритикував ребрендинг "Укрпошти" та заявив, що замість нового логотипу державний оператор мав би інвестувати в поштомати, автомобільну доставку та сервіси, які вже багато років пропонує його головний конкурент.

Як повідомив бізнесмен у своїй Facebook-сторінці, у 2025 році його компанія сплатила за доставки по Україні 7,1 млн грн. Із цієї суми 7 млн грн отримала "Нова пошта" і лише 100 тис. грн "Укрпошта".

Таким чином, за його словами, 98% логістичного бюджету його бізнес змушений віддавати приватній компаній й лише 2% державному оператору.

"У першу чергу мені, як корпоративному клієнту, потрібно, щоб "Укрпошта" забезпечила весь спектр логістичних послуг, які з легкістю закриває їх головний конкурент", - зазначив Давиденко.

Він відмітив, що 140 таких клієнтів, як він, могли б принести "Укрпошті" додатковий 1 млрд грн доходу і, за його словами, таких бізнесів в Україні тисячі.

"Я був би щасливий якби "Укрпошта" склала реальну конкуренцію гегемонії "Нової Пошти", бо справжня конкуренція народжує не тільки кращу якість, але й кращі ціни для нас - клієнтів", - відмітив бізнесмен.

Давиденко вважає, що навколо нового логотипа "Укрпошти" компанія мінімальними витратами дійсно створила інформаційний привід і бурхливе обговорення, але ключові запитання бізнесу залишилися незмінними: чи зможе державний поштовий оператор у 2026 році забрати частину інтернет-замовлень, які "Нова Пошта" доставляє в поштомати житлових будинків, а також виконати збірні адресні вантажі з товаром для мережевих магазинів, як і десятки тисяч адресних доставок великогабаритних товарів клієнтам додому.

"Чи допоможе нове лого вирішити хоч одне з цих питань? Бо я дуже хочу підтримати державного поштового оператора і віддати вам в 2026 році свій бюджет на логістичні послуги по території України. Тому замість нової айдентики знайдіть краще механізм, як покращити сервіси і забрати у конкурентів долю ринку. Бо з цим логотипом чи з попереднім, доля логістичних послуг для моєї компанії від "Укрпошти" залишається в межах похибки", - додав він.

Ребрендинг "Укрпошти" - що відомо

Нагадаємо, що у свій 32-й день народження, 2 лютого, державна компанія "Укрпошта" зробила ребрендинг та оновила логотип і фірмовий шрифт, які "посилили українську ідентичність".

У новому бренді символ присутності на мапі ("пін") поступився місцем поштовому ріжку у формі літері "У".

За даними системи закупівель Prozorro, новий логотип для "Укрпошти" коштував 600 тис. грн.

Частину людей обурило, що державна компанія витрачає кошти на ребрендинг, коли нібито велика кількість відділень поштового оператора у поганому стані й потребує ремонту, а працівникам платять маленькі зарплати.

"Укрпошта" - останні новини

Як писав УНІАН, у грудні 2025 року "Укрпошта" розпочала аукціони з продажу понад 700 авто на "Прозорро.Продажі". Серед лотів були як музейні раритети, так і рекордсмени пробігу.

Раніше повідомлялося, що "Укрпошта" виставила на продаж лімітовану серію револьверів і пістолетів, що використовувалися працівниками пошти в середині 20 століття для охорони.

