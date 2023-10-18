Раніше користувачі з України не могли відкривати нові магазини в цьому маркетплейсі.

Відтепер українці зможуть офіційно відкрити онлайн-магазини на одній з найбільших платформ крафтової продукції Etsy.

Як повідомив віце-прем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій України - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в Telegram, онлайн-платформа Etsy об’єднує понад 90 мільйонів покупців з усього світу та спеціалізується на продажу handmade-виробів, вінтажних речей та крафтової продукції.

"Тепер власний платіжний інтерфейс Etsy запускається в Україні. Раніше користувачі з України не могли відкривати нові магазини на Etsy. Із запуском Etsy Payments це змінюється — українці можуть офіційно відкривати на платформі магазини, продавати товари людям з Америки, Європи, Азії тощо", - зазначив Федоров.

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За його словами, в Etsy Payments продавці отримають доступ до системи захисту Etsy Purchase Protection та спеціальну цілодобову підтримку. Підприємці також зможуть керувати всією фінансовою інформацією свого магазину.

Зазначається, що від самого початку повномасштабного вторгнення компанія підтримує Україну. У березні 2022 року Etsy надіслав листа всім своїм покупцям із мануалом, як підтримати українських продавців.

Новації в Україні

Українцям повернули важливу функцію у Google Maps. З вересня 2023 року українські підприємці знову можуть реєструвати свій бізнес на Google-картах, що допоможе українським малим і середнім підприємцям просуватися. Ще у квітні 2022 року Google заблокував для України можливість користуватися сервісом Google business та додавати нові об’єкти на карти через безпекові фактори.

У жовтні стало відомо, що в державному мобільному застосунку "Дія" тестують важливу функцію для купівлі та продажу авто. Скористатися новою послугою можна буде за кілька кліків та без центру МВС.

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