У соцмережах вона підписана на низку соціальних спільнот, де підтримують війну на Донбасі з 2014 року, повномасштабне вторгнення у 2022 та підтримують дії Путіна.

У Дніпрі власниця парфумерного онлайн-магазину в Instagram Ірина Щербина заявила, що обслуговує лише російськомовних клієнтів.

Журналіст Костянтин Андріюк у своєму Telegram-каналі повідомив, що вона накинулася на дівчину із Луцька, яка хотіла зробити замовлення українською мовою.

Жителька Дніпра відмовилася обслуговувати дівчину із Луцька та заявила, що західні області - "це не наше", а Дніпро "російське місто". Таким чином продавчиня відповіла на запитання клієнтки, чи вона з України.

Відео дня

"Йди геть із моєї шикарної крамниці, виходь. Вона тільки для російськомовних, у нас тут своя держава. А Луцьк і Волинська область до Дніпропетровська не мають стосунку, не лізь сюди. Тобі скоро треба буде в Польщі полякам мити підлогу. Ми – руські люди, ми інші люди, ми - Харків, Дніпропетровськ, Одеса", - сказала вона.

Клієнтка відповіла власниці, щоб та "чекала в гості" та "валила в рашку".

Згодом виявилось, що Ірина Щербина підтримує Росію вже давно. У соцмережах вона підписана на низку соціальних спільнот, де підтримують війну на Донбасі з 2014 року, повномасштабне вторгнення у 2022 та підтримують дії Путіна.

Мовні скандали в Україні - деталі

У Деснянському районі Києва в магазині "Конфіскат" охоронець звертався російською мовою до клієнта. На прохання перейти на українську мову охоронець відповів, що "Київ – російськомовне місто".

Раніше у Броварах у магазині відмовилися обслуговувати клієнтку українською мовою. Своє небажання співробітники мотивували тим, що вони російськомовні.

Вас також можуть зацікавити новини: