Колектори не мають права звертатися до членів сім'ї боржника, сусідів або колег, друзів і знайомих, які не є поручителями по кредиту.

У Національному банку України розповіли, як діяти у випадку, коли турбують колектор з приводу чужого обов'язку.

Як повідомила прес-служба регулятора, незважаючи на те, що в Україні з весни працюють правила етичної поведінки для фінансових установ і колекторів, Нацбанк продовжує отримувати скарги від споживачів і фіксувати факти недобросовісної поведінки з боку осіб, що займаються стягненням проблемної заборгованості.

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"Враховуючи цю проблему, не зайвим буде нагадати про права споживачів. Перш за все, варто розібратися, до кого можуть звертатися колектори: до споживача, який оформив кредит, або його законного представника; до спадкоємця; поручителя або майнового поручителя. У той же час колектори не мають права звертатися до членів сім'ї боржника, сусідів або колег по роботі, друзів і знайомих, які не є поручителями по кредиту", - зазначили в НБУ.

Згідно з порадою регулятора, при контакті з колектором слід заборонити надалі вас турбувати - потрібно пояснити, що не маєте відношення до кредиту і що ви не давали згоди на взаємодію. Якщо дзвінки та повідомлення надходять від робота, необхідно заблокувати їх за допомогою функцій телефону.

Також у Нацбанку радять дізнатися назву установи і написати вимогу до неї із запереченням проти взаємодії.

"Якщо дзвінки і повідомлення не припиняються, зафіксуйте випадки правопорушень – запишіть розмову, зробіть скріни повідомлень тощо – і надайте ці докази в Національний банк України зі скаргою на фінансову або колекторську компанію", - йдеться в повідомленні.

Регулятор нагадав, що, згідно з новим законом, що регулює роботу колекторів, НБУ може застосовувати до компаній-порушників заходи впливу – від штрафів до виключення з Реєстру колекторських компаній.

Колектори в Україні:

Колектор - це працівник колекторської компанії, який спеціалізується на роботі з проблемними боржниками.

Колекторська компанія-підприємство, яке надає послуги стягнення прострочених боргів.

Верховна Рада 19 березня 2021 року прийняла закон, спрямований на впорядкування діяльності колекторів.

Автор: Катерина Жирій