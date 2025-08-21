Правовий режим Defence City запроваджується до 2036 року або до вступу України в ЄС.

Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому два ключові законопроєкти, які закладають основу для реалізації ініціативи Defence City - спеціального правового режиму для виробників зброї.

Про це повідомив народний депутат Данило Гетманцев.

За його словами, було ухвалено два законопроєкти стосовно внесення змін до Податкового кодексу та Митного кодексу щодо підтримки підприємств оборонно-промислового комплексу.

Ключові положення:

запроваджується правовий режим Defence City до 1 січня 2036 року (або до вступу України в ЄС);

замість Переліку підприємств ОПК створюється Реєстр Defence City під управлінням Міноборони;

чіткі правила для резидентів: статус, умови його отримання та контроль визначає закон "Про нацбезпеку України";

частка кваліфікованого доходу резидента - від 75% (для літакобудування - від 50%).

Гетманцев також розповів, як влада підтримуватиме резидентів в рамках прийнятих законів:

податкові пільги (звільнення від податку на прибуток за умови реінвестування, земельного, нерухомого та екоподатку);

спрощені митні процедури;

спрощений експортний контроль товарів військового призначення;

можливість встановлення НБУ особливостей валютного нагляду;

підтримка релокації та підвищення безпеки виробничих потужностей

"Це фундамент для розвитку українського оборонно-промислового комплексу, який не лише посилить обороноздатність держави, а й створить нові можливості для інвестицій, технологій та робочих місць", - написав нардеп у Telegram.

Закон про Defence City – що відомо

У червні на реєстрацію у Верховну Раду подано розроблений спільно з Міністерством оборони пакет законопроєктів про Defence City - спеціальний правовий режим для виробників зброї.

Законопроєкти, зокрема, передбачали створення переліку підприємств-резидентів Defence City, який вестиме Міністерство оборони, захист інформації про виробників зброї та податкові пільги до 1 січня 2036 року.

За словами голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, такий пакет підтримки дозволить нашим підприємствам розвиватися, масштабувати виробництва і давати більше зброї та обладнання для захисту України.

