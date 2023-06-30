Поряд із фосфатом норвезькі родовища також містять ванадій і титан, які також класифікуються ЄС як критична сировина.

У Норвегії знайшли найбільше в світі родовище високоякісної фосфатної породи, запаси якого оцінюються щонайменше в 70 мільярдів тонн. Це трохи менше 71 млрд тонн доведених світових запасів, оцінених Геологічною службою США у 2021 році.

Велике підземне родовище фосфатної породи досить велике, щоб задовольнити світовий попит на добрива, сонячні панелі та акумулятори для електромобілів протягом наступних 100 років, пише Euractiv із посиланням на компанію Norge Mining, яка експлуатує майданчик.

На сьогоднішній день найбільші родовища фосфоритів у світі із запасами близько 50 млрд тонн розташовані в регіоні Західної Сахари в Марокко. За оцінками США, наступні за величиною запаси знайдені в Китаї (3,2 млрд тонн), Єгипті (2,8 млрд тонн) і Алжирі (2,2 млрд тонн).

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Фосфоритна руда є важливим елементом, який використовується для отримання фосфору для виробництва добрив. Ця копалина була включена до березневої пропозиції Європейської Комісії щодо закону про критичну сировину.

"Тепер, коли ви знаходите щось такого масштабу в Європі, яке більше, ніж усі інші відомі нам джерела - це важливо", - сказав Майкл Вурмсер, засновник компанії Norge Mining, котра стоїть за відкриттям.

Європейська комісія в коментарі Euractiv привітала підтвердження наявності масивного норвезького родовища фосфоритів.

"Відкриття дійсно є чудовою новиною, яка сприятиме досягненню цілей пропозиції Комісії щодо закону про критичну сировину", - сказав представник виконавчої влади ЄС.

Електромобілі та сонячні батареї - боротьба за фосфор

Близько 90% видобутої у світі фосфоритної руди використовується в сільському господарстві для виготовлення фосфору, необхідного у виробництві добрив, альтернативи якому в даний час немає.

Але фосфор використовується і у виробництві сонячних панелей і літій-залізо-фосфатних акумуляторів (LFP) для електромобілів, а також напівпровідників і комп'ютерних чіпів - хоча й у невеликих кількостях.

Усі ці продукти були визнані Європейською комісією як "стратегічно значущі" для підтримки статусу Європи як глобального лідера у виробництві ключових технологій для переходу до "зелених" і цифрових технологій.

"Ось чому ми вважаємо, що фосфор, який ми можемо виробляти, буде важливим для Заходу - він забезпечує автономію", - сказав Майкл Вурмсер в інтерв'ю Euractiv.

Згідно зі статтею, опублікованою в науковому журналі Nature, кількість фосфору, необхідного для виробництва акумуляторів, в даний час мізерно мала, і, за прогнозами, до 2050 року вона становитиме лише близько 5% світового попиту.

Однак великі країни-виробники, такі як Китай і США, "можуть спробувати захистити свої внутрішні поставки, обмеживши експорт, як це було в 2008 році з експортним тарифом Китаю", - продовжує стаття в Nature. Тому майбутні збої в поставках "імовірно будуть носити геополітичний і економічний характер задовго до того, як світові резерви будуть вичерпані", додають автори статті.

За даними галузевої коаліції Critical Raw Materials Alliance, відомі запаси високоякісної фосфатної руди повільно виснажуються і належать чотирьом або п'яти великим постачальникам за межами Європи. "Низька пропозиція в поєднанні з високим попитом означає зростання цін", - додають експерти.

За словами Вурмсера, очищення фосфору також є високовуглецевим процесом, а це означає, що більша частина галузі в даний час зосереджена в Китаї, В'єтнамі та Казахстані.

"Це одна з причин, по якій в Європі більше не виробляють цю найважливішу сировину - багато років тому якесь виробництво було в Нідерландах, але вони зупинили його через сильне забруднення", - пояснює він.

Але, за словами Вурмсера, Норвегія зможе дотримуватися більш суворих екологічних стандартів у видобутку та переробці цих корисних копалин, ніж зараз азійські конкуренти, застосовуючи технологію захоплення та зберігання вуглецю.

"Фосфор із Китаю, В'єтнаму чи Казахстану не обов'язково робить сонячну панель екологічно чистим продуктом. Тож це підкреслює нашу концепцію, що стійкість починається ще в землі, коли ви викопуєте матеріал", - говорить він.

Відкриття родовища фосфоритів у Норвегії

Компанія Norge Mining спочатку зробила відкриття родовища в 2018 році на основі інформації, наданої норвезькою Геологічною службою. Компанія з'ясувала, що рудне тіло в землі, яке спочатку оцінювалося як таке, що простягається на 300 метрів нижче поверхні, насправді мало глибину 4500 метрів.

"Коли ми це виявили, ми провели дві програми буріння в двох зонах. І в цих двох зонах глибиною до 400 метрів ми встановили два ресурси світового класу, що дозволяє кожній із зон забезпечувати сировиною протягом не менше 50 років", - сказав Вурмсер.

В даний час буріння на глибині 4500 метрів неможливе, тому геологи, які працювали над проектом, оцінили лише третину обсягу, до 1500 метрів від поверхні.

У сукупності це "близько 70 мільярдів тонн мінералізованої фосфатної породи", - сказав Вурмсер.

Поряд із фосфатом, норвезькі родовища також містять ванадій і титан, які також класифікуються ЄС як критична сировина і використовуються в аерокосмічній та оборонній промисловості. Вурмсер не сказав, наскільки значними були ці поклади.

Дозвіл влади на розробку родовища

Тепер, коли фаза розвідки завершена, Norge Mining сподівається перевести проект на наступний етап видобутку корисних копалин.

За словами Вурмсера, норвезький уряд "добре підтримав" проект, оголосивши в грудні, що всі критично важливі сировинні проекти в Норвегії підлягають затвердженню в прискореному порядку. Основні передумови для отримання ліцензій на видобуток дотримані, включаючи дослідження економічної доцільності, мовиться в повідомленні компанії.

Але цього не можна сказати про Європейський Союз, пише Euractiv. У своїй березневій пропозиції щодо закону про критичну сировину (CRM) Європейська комісія класифікувала фосфористу та фосфоритову руду як "критичні", але не як "стратегічні" корисні копалини, на які поширюється 40-відсотковий контрольний показник домашнього виробництва та правила прискореного отримання дозволів.

"Важливо те, що офіційні особи в Брюсселі розуміють стратегічну важливість цієї сировини", - сказав Вурмсер.

Norge Mining вже заявила про інтерес з боку компаній з Європи, США і Японії, в тому числі "двох великих виробників літаків", які зацікавлені в поставках титану.

Тим не менш, видача дозволів може мати величезне значення в гірничодобувному секторі, де зазвичай проходить від 10 до 15 років між розвідкою і першим комерційним видобутком руди.

"Це набагато важливіше грошей. Тому що якщо у вас є гроші, але ви не отримуєте схвалення, це вам не допоможе. Але якщо у вас є дозвіл на видобуток корисних копалин, ви можете легко залучити капітал", - говорить Вурмсер.

Європейська комісія визнає, що фосфор є "дуже важливим матеріалом для хімічних елементів акумуляторів і цифровізації". Проте, там відзначають, що запаси фосфоритів є "рясними" і тому не повинні класифікуватися як стратегічні.

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Як повідомляв УНІАН, раніше у Швеції знайшли найбільше в Європі родовище рідкоземельних металів. Вони необхідні для виробництва, зокрема, електромобілів, вітрових турбін та в інших високотехнологічних процесах.

Зараз у Європі не видобувають рідкоземельні елементи, тому вона залежить від імпорту цих мінералів, де Китай повністю домінує на ринку. Однак, попит на цю сировину різко зросте в процесі електрифікації, що призведе до глобальної нестачі пропозиції на тлі посилення геополітичної напруги.

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