США різко збільшили експорт критично важливого для виробництва чіпів нафтопродукту

Блокування Ормузької протоки веде до перенаправлення торгових потоків.

Експорт лігроїну зі США різко зростає через війну в Ірані, яка суттєво обмежила постачання з Близького Сходу. Це спонукає покупців у Азії та зокрема Японії звертатися до Техасу та Луїзіани за нафтохімічною сировиною, важливою для виробництва чіпів.

За оцінками аналітичної компанії Kpler, у березні США експортували близько 15 мільйонів барелів лігроїну – це рекордний місячний показник, пише Bloomberg.

Продажі американського лігроїну набрали обертів. Раніше США збільшили поставки продукту до Венесуели після захоплення президента Ніколаса Мадуро. Даний факт яскраво свідчить, як військові дії американського президента Дональда Трампа перевернули світові торговельні потоки. Перебої з постачанням енергоресурсів створили проблеми в Азії та можливості для нафтової промисловості США.

США є чистим експортером лігроїну менше десяти років. Але бурхливе зростання виробництва на сланцевих родовищах Західного Техасу та Нью-Мексико, де виробляється легка нафта, ідеальна для виробництва лігроїну, дозволило США розпочати постачання нафтопродукту по всьому світу. На стрімке зростання експорту зі США очікують і у квітні, вже зростають навіть травневі показники.

Японія відчуває величезну потребу у лігроїні, який вона використовує для виробництва всього - від пластикових пляшок до електроприладів. Кілька японських нафтохімічних компаній оголосили про скорочення виробництва, оскільки Іран фактично блокував Ормузьку протоку, через яку проходить понад третина світових морських поставок лігроїну.

Японія залежить від імпорту лігроїну на 60%, причому більшість надходить з Близького Сходу. Оскільки імпорт Японії з Катару та ОАЕ різко скоротився минулого місяця, США стали її провідним постачальником – причому, за більш високими цінами, ніж зазвичай.

Постачання лігроїну з Близького Сходу, ймовірно, відновиться після відкриття Ормузької протоки. Аналітики прогнозують зниження імпорту зі США до Японії внаслідок цього. Проте лігроїнова залежність Венесуели від США, швидше за все, збережеться.

Лігроїн – це легка фракція нафти, яку отримують при перегонці. Без цих хімікатів неможливо проводити фотолітографію – ключовий процес створення транзисторів на нанометровому рівні. Азійська індустрія чіпів залежна від імпорту лігроїну.

Енергетична криза через війну в Ірані – останні новини

Після блокування Ормузької протоки загроза енергетичного голоду нависла над Тайванем, який виробляє біля 90% найсучасніших мікросхем у світі. Острів залежний від поставок скрапленого природного газу з Катару.

Крім того, Південна Корея вперше з моменту початку війни в Ірані почала імпортувати лігроїн з Росії. Енергоресурси Кремля знову стають бажаними для Сеулу, який також намагається забезпечити постачання російської сирої нафти.

