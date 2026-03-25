Палива лише на 11 днів: через війну в Ірані під загрозою світове виробництво чіпів

Блокування Іраном Ормузької протоки відрізало Тайвань від катарських експортерів, які постачають понад третину всього скрапленого природного газу в країну. При цьому енергосистема цієї країни на 40% залежить саме від СПГ.

Видання Politico пише, що брак енергоносіїв може викликати кризу на глобальному ринку мікросхем. Компанія Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, або TSMC, виробляє біля 90% найсучасніших мікросхем у світі. TSMC споживає близько 9% від загального обсягу виробленої на острові електроенергії.

Тайванські мікросхеми використовуються усюди: від систем наведення ракет до смартфонів та медичного діагностичного обладнання. А сектор напівпровідників Тайваню забезпечує близько 20% загального річного валового внутрішнього продукту острова і став стрижнем його економіки.

Тривалий параліч Ормузької протоки може змусити Тайбей обирати між дозуванням електроенергії для споживачів та комунальних служб або скороченням її постачання до свого цінного промислового сектору, включаючи TSMC.

Затримки з поставками мікросхем також матимуть ланцюговий ефект у всьому світі – зокрема, можуть призвести до тимчасової зупинки виробництва як цивільних, так і військових виробників, а також до дефіциту продукції, в якій напівпровідники є основним компонентом.

Тож азіатські країни сигналізують своїм союзникам в США, що питання забезпечення енергоносіями повинно бути якнайшвидше вирішене так чи інакше.

Наразі в сформованому на Тайвані "резерві безпеки" міститься СПГ приблизно на 11 днів. У Тайбеї заявляють, що переорієнтовуються на експортерів СПГ, які не належать до країн Перської затоки, щоб забезпечити постачання до кінця квітня.

В понеділок президент США Дональд Трамп опублікував пост про успішні мирні перемовини з Іраном та деескалацію конфлікту. Внаслідок цього ціни на нафту полетіли вниз. Але за 15 хвилин до публікації хтось встиг продати нафту ще по високим цінам на рекордні 650 мільйонів доларів.

Тим часом Іран збирає з суден, які хочуть пройти Ормузькою протокою, "митний збір" в розмірі до 2 мільйонів доларів.

