Невстановленою ракетою, якою вдарила РФ, виявився 'Циркон', – джерела Defense Express

Удар саме цією гіперзвуковою ракетою підтверджено за результатами аналізу уламків, пише видання.

Ракетою невстановленого типу, якою росіяни під час сьогоднішньої масованої атаки вдарили з тимчасово окупованого Криму по Сумах, виявився "Циркон". Удар саме цією ракетою підтверджено за результатами аналізу уламків, про що Defense Express дізнався з власних джерел.

Аналітики додали, що за весь час війни це був лише 14 пуск "Циркона". Сьогодні під час атаки росіяни запустили "Циркон" із тимчасово окупованого Криму, як і всі минулі рази.

"Це та сама ракета, яка у ранковому звіті Повітряних сил України, до завершення ідентифікації, мала позначку "невстановленого типу". Результат цього пуску характеризований фразою "успіху не мав". Зрештою ракети "Циркон" традиційно показують свою дуже малу точність поєднану із малорозмірною бойовою частиною, яка розкрила найбільшу аферу міноборони РФ", - зазначає видання.

Відео дня

Вони також звернули увагу на те, що після збиття весною двох "Цирконів", якими країна-агресорка била по Києву, російські пропагандисти намагаються про цю ракету взагалі не згадувати. Хоча цю "аналоговнетную" розробку з трибуни вихваляв російський диктатор Володимир Путін.

Як зауважили автори статті, ракета 3М22 "Циркон" дійсно оснащена гіперзвуковим прямотічним реактивним двигуном. І його швидкість на маршевій ділянці у високих шарах атмосфери досягає 5,5 Маха. Більше того під час зниження у районі цілі він розганяється до пікової швидкості у 7,5 Маха, але вже ближче до землі сповільнюється до 4,5 Маха.

Судячи з запусків "Цирконів" з окупованого Криму, у Defense Express припустили, що єдина можливість для ворога запускати ці ракети з тако званого "Объекту-100".

"Сотка" знаходиться біля селища Резервне. Це стаціонарний підземний об'єкт берегової оборони, який був створений у 60-х роках під ракети П-35. Останні, до речі, також епізодично використовувались для ударів", - пише Defense Express.

Атака Росії 21 серпня

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 21 серпня Росія масовано атакувала низку регіонів України. Згідно з інформацією Повітряних сил ЗСУ, було нейтралізовано 577 повітряних цілей з загалом 614, якими російські окупанти вдарили по Україні.

Зокрема, РФ запустила 574 ударні безпілотники типу Shahed та безпілотники-імітатори різних типів, 4 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал", які летіли з повітряного простору Липецької та Воронезької областей Росії; 2 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23 - з Воронезької області Росії; 19 крилатих ракет Х-101 - з повітряного простору Саратовської області Росії. Крім того, зауважували в ПС, для удару було задіяно 14 крилатих ракет "Калібр", запущених з акваторії Чорного моря, та одну ракету невстановленого типу з тимчасово окупованого Криму.

Протиповітряною обороною збито/подавлено: 546 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів, 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал", 18 крилатих ракет Х-101; 12 крилатих ракет "Калібр". Влучання ракет та ударних БпЛА зафіксовано на 11 локаціях, а падіння збитих (уламки) - на 3 локаціях.

Вас також можуть зацікавити новини: