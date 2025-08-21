Німецька столиця досі не відновила туристичні потоки після пандемії коронавірусу.

Поки такі популярні міста як Париж, Барселона чи Венеція потерпають від навали туристів, деякі інші європейські столиці скаржаться, що їм не вистачає гостей.

Як пише Reuters, німецька столиця Берлін почала активно просувати свою передову арт-сцену, прусські палаци і знамениті техно-клуби, щоб стимулювати туристичний сектор, який відстає від постпандемічного буму, що спостерігався в інших частинах Європи.

"У нас справді немає проблем із надмірним туризмом. Місто велике, і люди розселені по різних місцях. Особливо влітку, коли берлінці у від'їзді, тут досить багато місця",– заявив представник туристичної ради VisitBerlin Крістіан Тенцлер.

За даними місцевого статистичного управління, Берлін, де проживають близько 4 мільйонів осіб, у першій половині 2025 року відвідали 5,9 мільйона туристів (13,9 мільйона ночівель). Це на 1,8% і 2,9% відповідно нижче, ніж роком раніше. Водночас кількість міжнародних прибуттів у першій половині року скоротилася на 4,7%, а середня заповнюваність готелів за той самий період становила 52,8%, що нижче за показники Мадрида (65%) і Парижа (79%).

Для порівняння, до пандемії 2019 року Берлін відвідали майже 14 мільйонів туристів, які провели в місті 34 мільйони ночей.

Водночас, згідно з оцінками дослідження DIW Econ, 2023 року туризм забезпечив 4,6% ВВП Берліна, включно з непрямими факторами, тоді як у Парижі та Римі на туризм припадає приблизно 14% місцевої економіки, а в Мадриді – 8%.

Деякі туристичні організації сподіваються, що кліматичні тенденції змістять попит на північ найближчими роками. Дослідження Об'єднаного дослідницького центру Європейської комісії показало, що хвилі тепла знижують привабливість південних напрямків у розпал літа.

"Хоча ця тенденція цілком може проявитися найближчими роками, поки що доказів цьому мало", – зазначив економіст з Європи в Capital Economics Адріан Преттеджон, зазначивши, що поки що спостерігається лише зміщення в бік міжсезоння.

Зі свого боку Тенцлер заявив, що Берлін, де максимальна літня температура зазвичай становить близько 25 градусів Цельсія, має привабити туристів, які шукають більш прохолодний клімат.

"Ми – дуже зелене місто, з великою кількістю води і можливостей для плавання, а також з великою кількістю тіні... Думаю, в майбутньому це набуде ще більшого значення", – сказав він.

Тим часом галузеві аналітики частково пояснюють слабке зростання кількості іноземних туристів відкриттям нового аеропорту Берліна 2020 року. Так, у 2024 році кількість пасажирів через аеропорт "Берлін-Бранденбург" зросла на 10,4% до 25,5 млн осіб, що значно нижче за показник 35,7 млн пасажирів, які були обслужені колишніми аеропортами Тегель і Шенефельд у 2019 році.

На цьому тлі в Німеччині було відзначено різке зростання цін на авіаквитки, зокрема через вищі аеропортові збори. Наприклад, бюджетна авіакомпанія Ryanair у серпні 2024 року заявила про скорочення рейсів до Берліна на 20%. До цього генеральний директор Ryanair DAC Едді Вілсон неодноразово скаржився на податки.

Утім, незважаючи на зростання цін на авіаквитки, берлінські ресторани, готелі та визначні пам'ятки залишаються відносно доступними.

"Ціни в Берліні абсолютно помірні", – зазначив керуючий партнер ресторану Staendige Vertretung Ян Філіп Бубінгер.

Крім того, дехто пов'язує невтішну статистику туризму в Берліні з багатомісячними негативними заголовками про скорочення в культурному секторі, що традиційно є одним із головних джерел доходу міста – уряд Берліна планує скоротити бюджет культури на 2025 рік приблизно на 130 мільйонів євро.

"Те, що тут відбувається, – це катастрофічне бюджетування. Якщо складеться враження, що культура втрачається, я відмовлюся від поїздки до Берліна", – заявив депутат від партії "Зелених" Джуліан Шварце.

