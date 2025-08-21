Також Дональд Трамп порівняв себе з Річардом Ніксоном.

Дуже важко, якщо не неможливо, виграти війну, не атакуючи країну-загарбника, заявив президент США Дональд Трамп, говорячи про повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Після чого політик навів приклад зі спорту: "Є чудова команда з фантастичним захистом, але їй не дозволяють грати в нападі. Шансів на перемогу немає".

У своїй соціальній мережі Truth Social він знову нагадав про те, що війна в Україні - це війна колишнього президента США Джо Байдена.

"Брехливий і кричуще некомпетентний Джо Байден не дозволив Україні наносити удари, а тільки захищатися. Ну і який результат?", - підкреслив американський лідер, додавши, що попереду на нас чекають "цікаві часи".

Цікавим є й те, що після цієї публікації зробив Трамп. Він виставив два знімки для порівняння. На першому президент США "тикає пальцем" у кремлівського диктатора Володимира Путіна, під час нещодавнього саміту на Алясці.

А на другому архівний знімок 1959 року під назвою "Кухонні дебати", на якому постали експрезидент США Річард Ніксон і генсекретар СРСР Микита Хрущов. Тоді лідери двох могутніх держав сперечалися про переваги комунізму і капіталізму, перебуваючи на відкритті Американської національної виставки "Промислова продукція США" в Москві.

Інші заяви Дональда Трампа

Раніше УНІАН повідомляв, що щодо закінчення війни в Україні, на думку президента США, є хороші шанси.

Трамп постійно наголошує, що завершити війну в Україні доволі складно, але він все одно налаштований оптимістично, адже йому вже вдалося "закінчити шість воєн".

Крім того, зовсім недавно американський лідер заявляв, що Україна нібито отримає "багато територій" у процесі мирного врегулювання війни.

