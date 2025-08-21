Євросоюз закуповуватиме скраплений природний газ, нафту та продукти ядерної енергетики з США на суму 750 млрд доларів.

Сьогодні, 21 серпня, Європейський Союз та США оголосили про досягнення домовленості щодо рамкової угоди про взаємну, справедливу та збалансовану торгівлю. Про це повідомляє пресслужба Єврокомісії.

Зазначається, що Вашингтон та Брюсель планують зробити цю рамкову угоду першим кроком у процесі, який з часом може бути розширений для охоплення додаткових сфер та подальшого поліпшення доступу до ринків і посилення їхніх торговельних та інвестиційних відносин.

"Європейський Союз має намір скасувати мита на всі промислові товари США та надати преференційний доступ до ринку для широкого спектру морепродуктів та сільськогосподарських товарів США", - йдеться в повідомленні.

Водночас Вашингтон зобов'язується застосовувати з 1 вересня тарифну ставку в розмірі 15% на більшість товарів із ЄС або так званий тариф за режимом найбільшого сприяння США, який застосовується для деяких видів європейських товарів.

Також Брюсель має намір закуповувати скраплений природний газ, нафту та продукти ядерної енергетики з США на суму 750 млрд доларів до 2028 року. Крім того, Євросоюз планує закуповувати американські чіпи штучного інтелекту для своїх обчислювальних центрів на суму не менше 40 млрд доларів.

Угода США та ЄС - що відомо

27 липня США і Євросоюз уклали торговельну угоду, закріпивши мито в розмірі 15%. Президент США Дональд Трамп заявив, що ЄС погодився закупити "американську енергію" на суму 750 мільярдів доларів. Тоді ж повідомлялося, що ставка мита на імпорт з ЄС становитиме 15%, включно з автомобілями, що було ключовою вимогою німецької автопромисловості.

Газета Financial Times писала, що обіцянку Брюсселя закупити у Вашингтона енергоносії на суму 750 млрд доларів у рамках нової торговельної угоди буде неможливо виконати.

