Такий підхід може вплинути на військовозобовʼязаних, які планують незаконно перетнути кордон, вважає Володимир Пищида.

Ініціатива Уряду про посилення відповідальності для військовозобовʼязаних за незаконний перетин кордону є цілком логічною в умовах воєнного стану.

Про це в коментарі УНІАН розповів Володимир Пищида – адвокат, кандидат юридичних наук. "Навіть сказав би, що ця ініціатива прийнята з доволі великим запізненням… Не думаю, що це вплине на кількість бажаючих покинути країну. Можливо, навіть, це зможе стати фактором відмови від спроби незаконного перетину кордону, оскільки різниця між "пожурили й відпустили" та кримінальною відповідальністю суттєва", – сказав Пищида.

Він пояснив, що в разі ухвалення цього законопроєкту, притягненню до відповідальності підлягатимуть усі військовозобов'язані, які перебувають за кордоном.

Відео дня

"Питання в тому, що переважна більшість при перетині кордону не планує повертатись, а екстрадиційні механізми Україною досі не нормалізовано. Іншими словами, притягнення до відповідальності буде виглядати по моделі справи Януковича, якому від вироків українських судів складніше жити не стає", – додав Пищида.

На запитання, чи "витримає" судова система таку кількість кримінальних звернень щодо всіх військовозобовʼязаних, які незаконно перетнули кордон, адвокат відповів:

"Кримінальні провадження ще мають пройти стадію досудового розслідування, не всі вони будуть передані до суду, деякі можуть бути закриті у зв'язку з відсутністю достатньої доказової бази або з інших причин. Глобально це взагалі ніяк не вплине на завантаженість судової системи".

Закон про посилення відповідальності за незаконний перетин кордону: про що йдеться

Напередодні Кабмін погодив проєкт закону, яким пропонується доповнити ст. 332 Кримінального кодексу наступним: незаконне переправлення осіб через кордон отримує обтяжуючу обставину, якщо відбувається в умовах воєнного стану.

Також планується запровадити кримінальну відповідальність за незаконний виїзд за кордон (поза пунктами пропуску, в умовах воєнного стану), пошкодження чи знищення прикордонної інфраструктури, а також порушення встановленого терміну перебування за кордоном.

Вас також можуть зацікавити новини: