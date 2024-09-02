Зазначається, що тепер інвестиційні фонди більше приділяють увагу оборонній сфері.

Після вторгнення Росії в Україну вартість акцій оборонного сектору в європейських фондах сталого інвестування зросла більш ніж удвічі. Політики наголошують на необхідності створення потужної оборонної промислової бази.

Газета Financial Times пише, що близько третини фондів у Європі та Великій Британії, орієнтованих на розв'язання екологічних, соціальних та управлінських завдань, наразі інвестують у цей сектор 7,7 млрд євро порівняно з 3,2 млрд євро в першому кварталі 2022 року.

Бойові дії в Україні викликали дискусію про те, чи можна розглядати військових підрядників як ESG-інвестиції.

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Майкл Філд, стратег Morningstar з європейських акцій, сказав, що цей сектор "завжди був мінним полем ESG, адже необхідно враховувати вплив на навколишнє середовище і суспільство, але у зв'язку з війною в Україні думка інвесторів змінилася", і керівники фондів почали ставитися до нього "більш неупереджено". Вартість активів фондів в аерокосмічному та оборонному секторі, як і раніше, невелика порівняно з їхніми загальними активами, становлячи менше 1% від 1,5 трлн євро.

Однак, за словами Філда, цей сектор перетворився з "відносно нецікавого для багатьох інвесторів" на той, у який багато хто тепер "вважає за необхідне інвестувати, інакше вони можуть залишитися позаду".

Політики у Великій Британії та Європі продовжують підштовхувати інвесторів до підтримки цього сектора. Але схильність до оборонного ризику може бути різною.

"Є акції оборонних компаній, які, можливо, продають продукцію ізраїльським військовим. Там ризик ESG дуже високий", - додав Кумбс.

Акції обронних компаній - останні новини

Видання Bloomberg писало, що акції німецьких і деяких інших європейських оборонних компаній впали після того, як стало відомо, що уряд Німеччини планує скоротити військову допомогу Україні.

Так акції найбільшого в Німеччині оборонного концерну Rheinmetall AG впали в ціні на 5,1%. Компанія Hensoldt AG втратила на піку 7,6% від вартості своїх акцій, але потім відбулася часткова корекція. Норвезька Kongsberg Gruppen ASA впала на 4%.

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