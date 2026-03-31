В Україні планують розширити програму 'єОселя': в Мінекономіки розкрили деталі

Україна готується розширити програму доступної іпотеки "єОселя" за рахунок міжнародного фінансування. Уряд уже працює з іноземними партнерами над новими механізмами, які мають суттєво збільшити видачу кредитів, зокрема для ветеранів і переселенців, заявив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболєв на Форумі доступної іпотеки, передає кореспондент УНІАН.

"Наше завдання надалі масштабувати програми доступної іпотеки. Ми активно працюємо над підготовкою до залучення фінансових ресурсів від іноземних кредиторів, адже це дасть можливість продовжувати реалізацію "єОселі"", - сказав міністр.

Він підкреслив, що для подальшого розвитку потрібно більше міжнародного фінансування та збільшення ролі діджиталізації.

Відео дня

"Ми вже робимо конкретні кроки в цьому напрямку. Спільно зі Світовим банком ми розробили нову компенсаційну модель для ветеранів та ВПО, яка дасть змогу в рази збільшити видачі кредитів із залученням фінансування фінансових організацій та українських банків. Ведемо роботу щодо додаткових програм з іншими партнерами - Європейський банк реконструкції та розвитку, Європейський інвестиційний банк", - зазначив Соболєв.

За його словами, програма "єОселя" була започаткована в жовтні 2022 року. За цей час більше 24,5 тисяч українських родин змогли придбати житло за пільгової програмою. Загальна сума вкладених коштів в житло становить понад 42,8 млрд грн.

"Кожна гривня вкладена в "єОселю" повертається в економіку майже трьома гривнями податків і зборів. Це замовлення та робочі місця для багатьох українських компаній", - додав міністр.

Кредит на житло в Україні - головні новини

Начальниця управління по роботі з партнерами "Глобус Банку" Катерина Личана зазначала, що середній дохід на місяць покупця житла за пільговою державною програмою іпотеки "єОселя" складає від 40 тисяч гривень. Найчастіше іпотечні кредити оформлені на чоловіків – 65%. Середній вік позичальника знаходиться в діапазоні 26-45 років (77,8%).

У грудні минулого року Кабмін ухвалив постанову, яка суттєво оновила правила участі в програмі "єОселя". Зокрема, більш жорсткими стали умови щодо площі та вартості квартир. Інша частина новацій почала діяти з лютого 2026 року і передбачала жорсткіші обмеження, які безпосередньо впливатимуть на можливість участі громадян в програмі.

Раніше, за даними дослідження "OLX Нерухомість", в Україні кількість оголошень про продаж житла з можливістю оформлення кредиту за державною іпотечною програмою "єОселя" зростала.

