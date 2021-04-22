Підприємство планують приватизувати цього літа.

Перший київський машинобудівний завод (завод "Більшовик") буде приватизуватися в якості земельної ділянки площею 35 гектарів з багатомільйонними боргами.

Про це під час онлайн-конференції заявив голова Фонду державного майна Дмитро Сенніченко.

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"Це вже, на жаль, не завод, а територія, 35 гектарів з корпусами, які здаються в оренду", - сказав він.

За його словами, деяке обладнання там ще працює, а в процесі приватизації за участю радників проведено огляд всього обладнання, яке задіяне у виробництві і яке не задіяне, але може знадобитися "Укроборонпрому".

"Ми сформували перелік, і все цінне і необхідне буде передано, а об'єкт буде продаватися як територія з боргами 500 млн грн за землю, з податками, із заборгованістю по зарплаті й таке інше", - сказав він.

Завод "Більшовик"

Завод заснований в 1882 році підприємцями-чехами Я.Гретером і І. Криванеком під назвою "Київський чавуноливарний і механічний завод". Випускав чавунну арматуру, болти, гайки, ремонтував машини.

У 1888 році був оформлений як акціонерне товариство "Київський машинобудівний завод Гретера, Криванека і К°", яке у 1890 році приступило до будівництва (на тій же території) нового заводу. Став найбільшим машинобудівним підприємством міста. Виробляв обладнання для цукрових заводів, парові котли, насоси тощо.

У 1896 році на Нижегородському ярмарку заводу присуджено золоту медаль за парову машину.

У 1919 році після націоналізації завод отримав назву "Перший державний Київський машинобудівний завод", згодом отримав назву ПАТ "Науково-виробниче підприємство „Більшовик“.

10 травня 2018 року змінив назву на АТ "Перший київський машинобудівний завод" (АТ "ПКМЗ").

Що цьому передувало

Після оголошення в березні 2020 року карантину для протидії поширенню коронавірусу в Україні був припинений процес підготовки до продажу об'єктів великої приватизації.

30 березня Верховна Рада прийняла в другому читанні та в цілому законопроект про розблокування великої приватизації в Україні.

23 грудня 2020 року Кабінет Міністрів затвердив проект закону, яким скасовується заборона на проведення аукціонів з продажу об'єктів великої приватизації під час карантину.

Державний бюджет на 2021 рік передбачає залучення 12 млрд грн від приватизації, причому левову частку повинні скласти надходження від великої приватизації.

4 лютого 2021 року Верховна Рада підтримала поданий урядом законопроект про розблокування великої приватизації в Україні.

25 лютого 2021 року Верховний суд повернув у державну власність Київський завод " Більшовик".

Перші аукціони з продажу об'єктів великої приватизації в Україні повинні пройти цього літа, про що заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його інформацією, серед пріоритетних об'єктів: "Об'єднана гірничо-хімічна компанія", "Президент Готель" та перший київський машинобудівний завод "Більшовик".

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Автор: Дмитро Шварц