Рішення про визнання торгів недійсними і повернення державі нежитлових будівель машинобудівного заводу залишилося в силі.

Верховний суд повернув у державну власність Київський завод"Більшовик".

Про це йдеться в повідомленні на сайті Верховного суду.

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Рішення про визнання торгів недійсними та повернення державі нежитлових будівель машинобудівного заводу залишилося в силі.

Нерухомість заводу, органом управління яким є держава в особі Фонду держмайна України, була відчужена проти волі власника поза приватизаційною процедурою.

Правомірність торгів є предметом чотирьох судових справ. Торік Північний апеляційний господарський суд скасував рішення першої інстанції та визнав результати торгів недійсними.

Завод "Більшовик"

Завод заснований в 1882 році підприємцями-чехами Я.Гретером і І. Криванеком під назвою «Київський чавуноливарний і механічний завод». Випускав чавунну арматуру, болти, гайки, ремонтував машини.

У 1888 році був оформлений як акціонерне товариство «Київський машинобудівний завод Гретера, Криванека і К°», яке в 1890 році приступило до будівництва (на тій же території) нового заводу. Став найбільшим машинобудівним підприємством міста. Виробляв обладнання для цукрових заводів, парові котли, насоси й т. ін.

У 1896 році на Нижегородському ярмарку заводу присуджено золоту медаль за парову машину.

У 1919 році після націоналізації завод отримав назву «Перший державний Київський машинобудівний завод», згодом отримав назву ПАТ «Науково-виробниче підприємство „Більшовик“».

10 Травня 2018 року змінив назву на АТ «Перший київський машинобудівний завод» (АТ «ПКМЗ»).

Велика приватизація

Після оголошення в березні 2020 року карантину для протидії коронавірусу в Україні був припинений процес підготовки до продажу об'єктів великої приватизації. Раніше планувалося проведення п'яти або шести подібних аукціонів у 2020 році, але жоден в кінцевому підсумку так і не відбувся.

23 грудня 2020 року Кабінет Міністрів затвердив проект закону, яким скасовується заборона на проведення аукціонів з продажу об'єктів великої приватизації під час карантину.

Державний бюджет на 2021 рік передбачає залучення 12 млрд грн від приватизації, причому левову частку повинні скласти надходження від великої приватизації.

4 лютого 2021 року Верховна Рада підтримала поданий урядом законопроект про розблокування великої приватизації в Україні.

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Автор: УНІАН