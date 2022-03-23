Бізнесмен підкреслив, що зараз і "Азовсталь", і ММК ім. Ілліча перебувають під контролем України.

Металургійні підприємства Маріуполя ніколи не працюватимуть під російською окупацією.

Про це заявив бізнесмен Рінат Ахметов у коментарі американській газеті The Wall Street Journal.

"Російські війська перетворюють Маріуполь на руїни, вбивають маріупольців і бомблять заводи. За жодних обставин ці заводи не будуть працювати під російською окупацією", – повідомив бізнесмен.

Він підкреслив, що зараз і "Азовсталь", і ММК ім. Ілліча перебувають під контролем України, завдяки героїчним зусиллям української армії.

"Азовсталь" та ММК ім. Ілліча, на яких у місті працювало близько 40 000 людей. Обидва заводи знаходяться під контролем України, але заводи тимчасово закриті", – цитує WSJ слова бізнесмена.

Нагадаємо, раніше він повідомив, що знаходиться в Україні та всі його бізнеси, а також благодійний фонд, роблю все можливе для перемоги України і допомоги мирному населенню.

"Я впевнений, що настане час, коли ми відбудуємо Україну, і я буду інвестувати всі свої сили і кошти, щоб Україна відновилася і стала сильною та процвітаючою країною", – заявив бізнесмен ще на початку війни.