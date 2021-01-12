Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про електронні комунікації", що адаптує українське законодавство у сфері електронних комунікацій до європейських стандартів.
Про це свідчить інформація на сторінці законопроекту на сайті Верховної Ради.
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Зокрема, закон визначає правову основу діяльності у сферах електронних комунікацій і радіочастотного спектру, встановлює повноваження держави з управління і регулювання діяльності в цих сферах; визначає обов'язки та принципи відповідальності фізичних і юридичних осіб, які беруть участь у даній діяльності або користуються електронними комунікаційними послугами.
Також закон визначає основні принципи діяльності та повноваження регуляторного органу у сфері електронних комунікацій.
Крім цього, законом визначаються правові засади діяльності постачальників електронних комунікаційних мереж та / або послуг.
Також він передбачає введення повідомного принципу реєстрації суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність у сфері електронних комунікацій; встановлення виключного переліку вимог до учасників ринку; запровадження консультацій з учасниками ринку з усіх питань, що зачіпають їх інтереси; удосконалення контролю (нагляду) у сфері електронних комунікацій з метою її спрямування на запобігання правопорушенням і зниження потенційно можливого тиску на суб'єктів господарювання, зменшення кількості перевірок цих суб'єктів на їх території.
Закон також встановлює відповідальність за порушення законодавства про електронні комунікації.
Що цьому передувало
- 30 вересня 2020 року Верховна Рада прийняла в другому читанні законопроект «Про електронні комунікації», але в жовтні президент України Володимир Зеленський ветував закон.
- Президент зазначив, що закон не міг бути підписаний у зв'язку з тим, що регулювання низки питань, які, відповідно до Конституції України, можуть визначатися виключно на рівні законів, цим законом пропонується віднести до законодавства.
- Крім цього, відповідно до закону, надання електронних комунікаційних мереж та послуг на території України було виключним правом юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, зареєстрованих відповідно до законодавства (резиденти України), при цьому вимоги до структури власності таких суб'єктів закон не містить.
- Згідно з зауваженнями президента, закон також не враховував низку вимог національної безпеки, недостатньо деталізовано прописує діяльність регуляторного органу у сфері електронних комунікацій, а також містить низку невідповідностей з іншими законодавчими актами та технічних неточностей.
- 16 грудня 2020 року Верховна Рада в рамках повторного розгляду після вето президента прийняла закон "Про електронні комунікації", що адаптує українське законодавство у сфері електронних комунікацій до європейських стандартів.
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