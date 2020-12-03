Гусєв обіймав посаду голови Херсонської обладміністрації з 13 липня 2019 року, а 2 грудня 2020 року Кабінет міністрів погодив його звільнення у зв'язку з переходом на іншу роботу.

Президент України Володимир Зеленський призначив колишнього голову Херсонської обласної державної адміністрації Юрія Гусєва генеральним директором Державного концерну "Укроборонпром".

Про це йдеться в тексті указу глави держави від 3 грудня, опублікованому на сайті президента.

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"Призначити Гусєва Юрія Веніаміновича генеральним директором Державного концерну "Укроборонпром", - сказано в указі.

Хто такий Гусєв

Юрій Гусєв обіймав посаду голови Херсонської обладміністрації з 13 липня 2019 року, а 2 грудня 2020 року Кабінет міністрів погодив його звільнення у зв'язку з переходом на іншу роботу.

Кадрові перестановки в "Укроборонпромі"

"Укроборонпром" з 30 серпня 2019 року по 6 жовтня 2020 року очолював екс-міністр економічного розвитку України Айварас Абромавічус.

Після його звільнення виконуючим обов'язки гендиректора держконцерну став Ігор Фоменко.

"Укроборонпром"

Державний концерн "Укроборонпром" створений у 2010 році з метою забезпечення ефективного функціонування та управління суб'єктами господарювання державного сектору економіки, які здійснюють господарську діяльність у сфері розробки, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової та спеціальної техніки та боєприпасів, беруть участь у військово-технічному співробітництві. До складу концерну входять близько 140 підприємств ОПК України.

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Автор: Дмитро Шварц