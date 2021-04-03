Компанія Amazon принесла вибачення члену Палати представників США Марку Погану.

Компанія Amazon принесла вибачення члену Палати представників США Марку Погану, який написав у Twitter про погані умови праці в компанії.

Про це повідомляє The Intercept.

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Amazon визнав, що твіт був некорретним, а спроба відповісти конгресмену була "самоціллю".

"Твіт не брав до уваги наш великий штат водіїв і замість цього невірно фокусувався на умовах в центрах обробки замовлень. У типовому фулфілмент-центрі Amazon десятки вбиралень, і співробітники можуть в будь-який час відійти з місця роботи. Ми закликаємо співробітників, які стикаються з іншими умовами, звернутися до свого начальника, щоб ми працювали над цим", — повідомив Amazon на своєму сайті.

Скандальний твіт: що про нього відомо

25 березня 2021 року Поган звинуватив Amazon в тому, що вона, зокрема, змушує працівників справляти потребу в пляшки з-під води. У відповідь Amazon відповіла з корпоративного аккаунта: "Ти ж не віриш насправді в цю історію з пляшками, чи не так?».

Американські ЗМІ ще до твіту Amazon повідомляли, що водіям компанії доводиться користуватися пляшками, а не туалетами, щоб встигати розвозити замовлення і не піддаватися ризику штрафів і звільнень. Після твіту компанії ЗМІ повторно повідомили про умови праці в Amazon.

Amazon вступив в публічний діалог з Марком Поганом та іншими конгресменами в кінці березня, після того, як ті почали критикувати заходи компанії в боротьбі з профспілками. До цього генеральний директор Amazon Джеф Безос висловив невдоволення тим, що компанія "недостатньо агресивно" відповідає на критику.

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Автор: Олена Коваленко