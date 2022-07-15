За цією схемою шахраї виманюють дані платіжних карток.

У Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації попередили про активізацію онлайн-шахрайства з використанням тематики "грошової компенсації"

Про це прес-служба Держспецзв’язку повідомляє у Telegram.

"У соціальній мережі Facebook виявлено низку шахрайських сторінок, що містять посилання на так званий "Єдиний Компенсаційний Центр Повернення Невиплачених Грошових Коштів". На згаданому ресурсі пропонують надати персональну інформацію та здійснити додатковий платіж. У разі виконання зазначених вимог дані платіжної картки буде скомпрометовано", - йдеться в повідомленні.

В Держспецзв’язку також нагадали, що потрібно дотримуватись правил фінансової та кібергігієни. Українцям порадили ніколи не вводити реквізити платіжних карток на незнайомих та підозрілих вебсайтах.

Крім того, рекомендується налаштувати контроль руху коштів. Але якщо дані платіжної картки помилково введено на шахрайському вебсайті, потрібно негайно заблокувати картку за допомогою мобільного застосунку, гарячої лінії банку або через інтернет-банкінг.

Також потрібно використовувати надійні паролі, двофакторну автентифікацію та антивірусні програми.

Як повідомляв УНІАН, 11 липня у Держспецзв’язку попередили про масове розповсюдження зі скомпрометованих е-адрес органів влади листів з вірусом.

Крім того, повідомлялося, що російські хакери у першому півріччі 2022 року продовжили атакувати українську інфраструктуру, не гребуючи цивільними цілями. За цей період зафіксували 1350 кібератак

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