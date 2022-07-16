За словами Маска, розгляд за цим позовом не можна проводити у прискореному режимі.

Ілон Маск попросив суд не проводити розгляд за позовом Twitter у прискореному режимі за чотири дні. Він запропонував відкласти справу до лютого 2023 року.

З відповідним проханням адвокати мільярдера 16 липня звернулись до Канцлерського суду Делавера. Про це повідомляє Insider.

Представники Маска наголосили, що справи такого масштабу не можуть завершуватися в такі короткі терміни. Ілон Маск переконаний, що спроба Twitter розглянути питання "зі швидкістю світла" пов’язана з бажанням приховати правду про кількість фейкових акаунтів.

Адвокати бізнесмена запропонували суду перенести слухання на 13 лютого 2023 року, щоб фахівці Маска встигли провести "аналіз великого обсягу даних".

Долю слухань буде вирішено вже 19 липня.

Скасована угода з Twitter:

9 липня 2022 року стало відомо про те, що засновник SpaceX, мільярдер Ілон Маск розірвав угоду щодо придбання соціальної мережі Twitter.

Вартість операції мала скласти $ 44 млрд.

Адвокат Skadden Arps Майк Рінглер заявив, що "Twitter не виконав своїх договірних зобов'язань".

За словами адвоката, Twitter надав Маску не всю інформацію, яку він запитував. Раніше Маск заявляв, що хоче перевірити заяви соціальної мережі щодо кількості фейкових акаунтів, перш ніж укладати угоду.

9 липня 2022 року голова правління Twitter Брет Тейлор заявив про те, що Twitter буде подавати до суду на Ілона Маска, а вже 13 липня з'явились деталі прискореного розгляду.

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