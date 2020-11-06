iPhone 12 Pro отримав більш сучасний процесор A14 Bionic і на 50% більше оперативної пам'яті в порівнянні з iPhone 11 Pro та iPhone 11 Pro Max.

В одному з останніх тестів швидкості смартфон Apple iPhone 12 Pro обійшов Galaxy Note 20 Ultra за швидкістю запуску додатків.

Про це повідомляє Wccftech.

Читайте такожiPhone 12: Apple вже продала за попереднім замовленням 2 мільйони смартфонів

iPhone 12 Pro отримав більш сучасний процесор A14 Bionic і на 50% більше оперативної пам'яті в порівнянні з iPhone 11 Pro та iPhone 11 Pro Max.

Тестування полягало в послідовному запуску одних і тих самих додатків на обох смартфонах. При цьому додатки запускалися у два послідовних проходи. Таким чином, перша серія запусків дозволяла виявити, наскільки швидко процесор і пам'ять справляються з першим завантаженням додатків і виконанням завдань, а під час другого кола оцінювалася здатність пристроїв зберігати додатки в пам'яті та повторно витягувати їх для подальшого використання.

Під час першого проходу запуск деяких додатків швидше відбувався на Galaxy Note 20 Ultra, інших – на iPhone 12 Pro. Але в цілому, смартфон Apple вирвався вперед.

Особливо добре він проявив себе при обробці відео і запуску ігор. З першим колом завдань iPhone 12 Pro впорався за 1 хвилину і 41,12 секунди, а Galaxy Note 20 Ultra – за 1 хвилину і 55,46 секунди. Відставання склало близько 14 секунд. Під час другого кола обидва смартфони дуже швидко витягували додатки з пам'яті. Загальна тривалість двох проходів склала:

iPhone 12 Pro-2 хвилини, 24,11 секунди

Galaxy Note 20 Ultra — 2 хвилини, 41,48 секунди.

Таким чином, під час другого кола відрив iPhone 12 Pro тільки збільшився і досяг 17 секунд, хоча попередня модель погано показувала себе саме на другому колі тестування. Це свідчить про прогрес, якого вдалося досягти інженерам Apple при розробці смартфона нового покоління.

Хронологія подій

31 липня 2020 року компанія Apple перенесла щорічну презентацію нових iPhone.

Презентація iPhone 12, повинна була відбутися у вересні 2020 року. Очікувалося, що не всі моделі iPhone 12 з'являться на ринку одночасно.

13 серпня 2020 року з'явилася інформація про те, що iPhone 12 будуть представлені з 12 по 18 жовтня.

21 серпня 2020 року в Apple назвали дату виходу iPhone 12 і відразу ж перенесли її.

Станом на 20 жовтня 2020 року Apple вже продала за попереднім замовленням 2 мільйони смартфонів iPhone 12.

28 жовтня 2020 року в ЗМІ з'явилися відгуки користувачів нових iPhone 12, які скаржилися на те, що модель вкрай незручна та травматична.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН