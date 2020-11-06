В одному з останніх тестів швидкості смартфон Apple iPhone 12 Pro обійшов Galaxy Note 20 Ultra за швидкістю запуску додатків.
Про це повідомляє Wccftech.
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iPhone 12 Pro отримав більш сучасний процесор A14 Bionic і на 50% більше оперативної пам'яті в порівнянні з iPhone 11 Pro та iPhone 11 Pro Max.
Тестування полягало в послідовному запуску одних і тих самих додатків на обох смартфонах. При цьому додатки запускалися у два послідовних проходи. Таким чином, перша серія запусків дозволяла виявити, наскільки швидко процесор і пам'ять справляються з першим завантаженням додатків і виконанням завдань, а під час другого кола оцінювалася здатність пристроїв зберігати додатки в пам'яті та повторно витягувати їх для подальшого використання.
Під час першого проходу запуск деяких додатків швидше відбувався на Galaxy Note 20 Ultra, інших – на iPhone 12 Pro. Але в цілому, смартфон Apple вирвався вперед.
Особливо добре він проявив себе при обробці відео і запуску ігор. З першим колом завдань iPhone 12 Pro впорався за 1 хвилину і 41,12 секунди, а Galaxy Note 20 Ultra – за 1 хвилину і 55,46 секунди. Відставання склало близько 14 секунд. Під час другого кола обидва смартфони дуже швидко витягували додатки з пам'яті. Загальна тривалість двох проходів склала:
iPhone 12 Pro-2 хвилини, 24,11 секунди
Galaxy Note 20 Ultra — 2 хвилини, 41,48 секунди.
Таким чином, під час другого кола відрив iPhone 12 Pro тільки збільшився і досяг 17 секунд, хоча попередня модель погано показувала себе саме на другому колі тестування. Це свідчить про прогрес, якого вдалося досягти інженерам Apple при розробці смартфона нового покоління.
Хронологія подій
- 31 липня 2020 року компанія Apple перенесла щорічну презентацію нових iPhone.
- Презентація iPhone 12, повинна була відбутися у вересні 2020 року. Очікувалося, що не всі моделі iPhone 12 з'являться на ринку одночасно.
- 13 серпня 2020 року з'явилася інформація про те, що iPhone 12 будуть представлені з 12 по 18 жовтня.
- 21 серпня 2020 року в Apple назвали дату виходу iPhone 12 і відразу ж перенесли її.
- Станом на 20 жовтня 2020 року Apple вже продала за попереднім замовленням 2 мільйони смартфонів iPhone 12.
- 28 жовтня 2020 року в ЗМІ з'явилися відгуки користувачів нових iPhone 12, які скаржилися на те, що модель вкрай незручна та травматична.
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