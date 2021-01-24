Дохід Apple за перший квартал 2020 фіскального року склав $91,82 млрд.

Дохід Apple за перший квартал фіскального 2021 року вперше в історії компанії перевищить $100 млрд.

Фіскальний рік розпочався 1 жовтня 2020 року. Про це пише MarketWatch.

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Офіційно Apple оголосить квартальні показники в середу, 27 січня.

Рекордний показник доходу компанії забезпечили продажі iPhone 12. Як зазначає видання, покупці нової моделі смартфона зазвичай замовляли більш дорогі його модифікації, що принесло додаткові гроші Apple.

Сума продажів iPhone 12 коливається в діапазоні $56-$60 млрд.

Дохід Apple за перший квартал від продажу інших гаджетів, зокрема, iPad склав $7,38 млрд ($5,98 млрд у першому кварталі фіскального 2020 року), комп'ютерів Mac – $8,63 млрд ($7,16 млрд), дохід від сервісу – $15,17 млрд ($12,72 млрд), продажу аксесуарів – $11,49 млрд ($10,01 млрд).

Дохід Apple за перший квартал 2020 фіскального року склав $91,82 млрд.

Новинки Apple

31 липня 2020 року компанія Apple перенесла щорічну презентацію нових iPhone.

Презентація iPhone 12, мала відбутися у вересні 2020 року. Очікувалося, що не всі моделі iPhone 12 з'являться на ринку одночасно.

Станом на 20 жовтня 2020 року Apple вже продала за попереднім замовленням 2 мільйони смартфонів iPhone 12.

28 жовтня 2020 року в ЗМІ з'явилися відгуки користувачів нових iPhone 12, які скаржилися на те, що модель вкрай незручна та травматична.

8 листопада 2020 року з'явилася інформація про те, що Apple починає приймання попередніх замовлень на iPhone 12 mini та iPhone 12 Pro Max. Перший є найменшим iPhone за останні роки, а другий - найбільший iPhone за всю історію.

8 листопада 2020 року в ЗМІ просочилися технічні характеристики iPhone 13.

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Автор: УНІАН