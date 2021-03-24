Вчора китайська компанія OnePlus представила 9 серію своїх флагманів, до якої увійшли OnePlus 9 та OnePlus 9 Pro.

Вчора китайська компанія OnePlus представила 9 серію своїх флагманів, до якої увійшли OnePlus 9 та OnePlus 9 Pro.

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Про це повідомляє портал Аpptime.

"OnePlus є підрозділом BBK Electronics. Її пристрої охоче купують користувачі по всьому світу, тому що вона зарекомендувала себе як постачальника якісних смартфонів на глобальний ринок. Вона також славиться партнерством з легендарним виробником камер Hasselblad", - йдеться в повідомленні.

OnePlus 9

Стандартна версія пристрою має 6,55-дюймовий AMOLED-екран з роздільною здатністю 1080р+ і з частотою оновлення 120 Гц. У смартфоні використовується кращий чіпсет Qualcomm Snapdragon 888 з новою технологією охолодження Cool Play. Дана система призначена для ефективного відведення тепла при тривалому ігровому сеансі. Під кришкою знаходиться батарея на 4500 ма-год, яка заряджається від 0% до 100% за 29 хвилин завдяки адаптеру Warp Charge 65T.

OnePlus 9 оснащений потрійною камерою виробництва Hasselblad. Основний об'єктив IMX689 на 48 Мп і два додаткових датчики, про які в презентації не повідомлялося. У дисплей пристрою вбудована фронтальна камера на 16 Мп. Модель оснащена стереодинаміками Dolby Atmos, що обіцяє якісне й об'ємне звучання. OnePlus 9 має унікальний дизайн з технологією "металізації", що надає йому глянсовий вигляд. Він доступний у трьох матових кольорах - фіолетовому, синьому та чорному.

Стандартна версія представлена в двох варіантах:

8 ГБ + 128 ГБ — 730 доларів

12 ГБ + 256 ГБ — 830 доларів

OnePlus 9 Pro

Професійна версія пристрою дебютує з новим fluid Display 2.0, який адаптується до користувача й економить батарею до 50% при звичайному використанні. Ця ефективність пов'язана з можливістю регулювання частоти оновлення від 120 Гц максимальних до 1 Гц. 6,7-дюймовий екран може автоматично підлаштовуватися в залежності від виконуваних дій, наприклад, при перегляді відео пристрій буде працювати з частотою 24 Гц або при ігровому сеансі від 90 Гц до 120 Гц. У смартфона стоїть топова начинка Qualcomm Snapdragon 888 з новою системою охолодження Cool Play. У Pro версії встановлений акумулятор на 4500 мА-год.

Компанія спільно з Hasselblad постаралася, щоб у Pro версії була унікальна камера. У смартфоні встановлений зроблений на замовлення об'єктив Sony IMX789 на 48 Мп. Він оснащений новітніми технологіями, такими як: HDR (DOL-HDR), вбудований об'єктив 2х2 (OCL), OIS і подвійний ISO. У смартфоні встановлений ще один датчик від компанії Sony - надширококутний IMX766 на 50 Мп і телеоб'єктив на 8 Мп.

Крім нового дисплея в смартфоні є функція Warp Charge 50 Wireless. Це новий бездротовий зарядний пристрій, який потрібно купувати окремо. Повна зарядка від 0-100% відбувається за 43 хвилини. Якщо ви не бажаєте купувати бездротову зарядку, то в комплекті йде потужна Warp Charge 65T, яка зарядить ваш пристрій мало не у два рази швидше, за 29 хвилин. OnePlus 9 Pro має алюмінієву рамку, захисне покриття Gorilla Glass і три матових забарвлення — Зелена, чорна і градієнт від срібла до чорного. Корпус також оснащений захистом від пилу і вологи IP68.

Pro версія представлена у двох варіантах:

8 ГБ + 128 ГБ — 970 доларів

12 ГБ + 256 ГБ — 1070 доларів

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Автор: Богдан Слуцький