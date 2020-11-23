Топова модель наступної флагманської лінійки - Galaxy S21 Ultra - отримає підтримку електронного пера S Pen.

Samsung планує серйозно змінити стратегію з випуску флагманських смартфонів - об'єднати лінійки Galaxy S і Galaxy Note, відмовившись від останньої на користь складних моделей Galaxy Z.

Про це повідомляє Ajunews.com.

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Як пише видання, топова модель наступної флагманської лінійки - Galaxy S21 Ultra - отримає підтримку електронного пера S Pen, яка, по суті, зараз залишається єдиною особливістю лінійки Galaxy Note.

Очікується, що Samsung порушить звичний графік оновлення основної флагманської серії Galaxy S і випустить моделі Galaxy S21 з двомісячним випередженням циклу в січні 2021 року.

Серія Galaxy Note офіційно піде на спокій з виходом наступної складаної моделі Galaxy Z Fold 3, чий вихід очікується влітку 2021 року (імовірно, в липні). Крім S Pen наступному поколінню смартфона-планшета Galaxy Z приписують ще й непомітну камеру під дисплеєм.

Світовий ринок смартфонів

Станом на 10 листопада 2020 року світовий ринок смартфонів очолювала компанія Samsung, частки першої п'ятірки виробників розподілилися наступним чином:

Samsung — 22,7% (+0,9%)

Huawei — 14,7% (-3,9%)

Xiaomi — 13,1% (+4%)

Apple — 11,8% (-1,2%)

Vivo — 8,9% (+0,5%)

Український ринок смартфонів

Згідно зі звітом Canalys, станом на листопад лідером українського ринку смартфонів є Xiaomi з часткою 40%, яка за рік наростила поставки на 82%, А Samsung займає друге місце з часткою 25%.

Попередні рейтинги

У лютому 2019 року були названі смартфони з найвищим і найнижчим випромінюванням.

У вересні 2019 року був опублікований топ-5 найпопулярніших брендів смартфонів.

На початку 2020 року був оприлюднений топ - 10 найбільш продаваних смартфонів 2019.

У серпні 2020 року фахівці Expert Imaging and Sound Association (EISA) склали рейтинг кращих смартфонів року.

30 жовтня 2020 року аналітики IDC назвали лідерів на ринку смартфонів.

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Автор: УНІАН