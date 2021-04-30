За порушення антимонопольного законодавства Єврокомісія може накладати штраф.

Сьогодні, 30 квітня 2021 року, Європейська комісія пред'явила Apple офіційні звинувачення в порушенні антимонопольного законодавства та обмеженні конкуренції в її власному магазині додатків App Store.

Про це йдеться на сайті комісії.

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Єврокомісія дійшла висновку, що компанія використовувала незаконні методи, не дозволяючи розробникам використовувати інші системи покупок в додатках, крім власної з обов'язковою комісією в розмірі 30%, і інформувати користувачів про інші варіанти покупки поза додатками. На думку Єврокомісії, цими діями Apple спровокувала зростання цін на підписки та завдала фінансових збитків звичайним користувачам.

Це початковий, формальний етап антимонопольного розгляду проти Apple.

За порушення антимонопольного законодавства Єврокомісія може накладати штраф у розмірі до 10% річного обороту, що в разі Apple дорівнює $27,5 млрд.

Що цьому передувало

16 червня 2020 року Європейська комісія відкрила два антимонопольні розслідування щодо Apple: у європейських антимонопольників виникли питання до роботи магазину App Store і платіжного сервісу Apple Pay.

Розслідування, що стосується App Store, стало відповіддю на скаргу Spotify через несправедливий розмір комісії та обмеження конкуруючих сервісів.

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Автор: Олена Коваленко