Столична влада вважає, що оплата прибудинкової території не дає права на безкоштовне паркування біля свого будинку.

​​​​​​У Києві можуть ввести плату за паркування біля житлових будинків. Парковка біля свого будинку буде обходитися киянам в 25-35 гривень за годину.

Про це заявив начальник інспекції з паркування КМДА Дмитро Рахматуллін, повідомляє Dtp.kiev.ua.

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За словами Рахматуліна, столична влада планує брати з водіїв гроші за використання прибудинкової території

Такі заходи Рахматуллін назвав "абсолютно обгрунтованими", оскільки за його словами "ніде немає розрахунків, що людина повинна паркуватися під своїм житлом". За словами Рахматулліна, земля біля більшості будинків належить місту, хоча люди й платять за обслуговування прибудинкової території.

"Звичка скрізь паркуватися безкоштовно залишилася, хоча всі ми знаємо, що нічого безкоштовного не існує і кожен квадратний метр столичної землі коштує шалених грошей. Тим більше що сьогодні в більшості таких дворів особливо в центральній частині міста паркуються не тільки жителі, а й працівники сусідніх офісів", - говорить Рахматуллін.

У КМДА планують, що платна парковка з'явиться в тих житлових дворах, чия прибудинкова територія належить місту. Жителі будуть про це сповіщені та протягом виділеного періоду зможуть розв'язати питання з оформленням землі або ж погодитися на розробку платних паркувальних місць.

Скільки коштуватиме паркування:

Безкоштовно можна буде залишити машину тільки вночі та на вихідні;

у будні паркування в центрі міста - в 35 грн / год;

у будні паркування в прицентровій зоні - 25 грн / год;

у будні паркування в спальних районах - 5 грн / год.

Інформацію про плани ввести в Києві платні парковки біля будинків підтвердив радник заступника голови КМДА, голова Ради з урбаністики Віталій Селик, повідомляє "Апостроф".

За словами Селика, влада обґрунтувала таке рішення нестачею паркувальних місць, а також тим, що "швидкі" і пожежники не можуть проїхати "запарковані" квартали.

За словами Селика, оплата прибудинкової території не дає мешканцям права на безкоштовне паркування.

"Те, що вони платять 200-300 гривень за обслуговування прибудинкової території, вони платять виключно за прибирання біля свого будинку", - говорить Селик.

"Ті паркомісця, які є в старих кварталах міста, я нагадаю, були розраховані для так званого гостьового паркування", - зазначає Селік.

Раніше влада розраховувала, що у більшості жителів міста буде своє паркувальне місце або гараж.

"На прикладі старої забудови та забудови 90-х можна пояснити, що перед будинком знаходиться 10-20 паркомісць на 100-200 квартир. Це ж не справедливо щодо 90% мешканців будинку, адже всі однаково платять за прибудинкову територію, а паркується 10%. А чи справедливо, що одні люди купили собі гараж або паркомісце в підземному паркінгу, а інші паркуються безкоштовно", - додає він.

"Так, зараз в місті існує система, коли люди безкоштовно можуть залишати на місяць автомобіль біля свого будинку. Але, по-перше, вони займають місце потенційних гостей інших мешканців будинку, які не можуть під'їхати. А, по-друге, ми бачили ситуації, коли в деяких житлових комплексах банально швидка або пожежники не можуть проїхати через те, що автомобілі запарковані у два ряди. Це все потрібно нормувати", - заявив Селік.

Підвищення тарифу

15 червня 2021 року в КМДА повідомили про те, що в Києві влада міста ініціює підняття тарифів на паркування для приватних автомобілів. Планувалося, що тариф буде підвищено на паркування в центрі міста, а також на прилеглих до центру міста територіях.

1 липня 2021 року парковка в центрі Києва подорожчала в три рази.

Автор: Олена Коваленко