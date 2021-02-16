Головний хаб Стамбула, відкритий в 2019 році і здатний пропускати до 90 млн пасажирів на рік, використовувався в минулому році лише на чверть.

Аеропорти Туреччини звернулися до влади за фінансовою допомогою на сотні мільйонів доларів.

Читайте такожЄвропарламент закликав Україну відкрити свій авіаційний ринок для лоукостівПро це повідомляє Bloomberg з посиланням на власні джерела. За словами джерел, представники аеропортів просять Головне управління державних аеропортів (DMHI) Туреччини, надати відстрочку за орендними платежами, знижки і продовження терміну дії контрактів.

Пандемія коронавірусу призвела до обвалу пасажиропотоку в 2020 році. Головний хаб Стамбула, відкритий в 2019 році і здатний пропускати до 90 млн пасажирів на рік, використовувався в минулому році лише на чверть. Міжнародний аеропорт ім. Сабіхі Гокчен, друга за значимістю база міста, керована Malaysia Airports Holdings, зафіксував падіння пасажиропотоку на 52%. А в п'яти аеропортах, керованих Aeroports de Paris, включаючи Анкару та Ізмір, падіння склало 70%, передає kommersant.

Турецький підрозділ Aeroports de Paris, TAV Havalimanlari Holding, вже оголосив про досягнення домовленостей з DMHI про відстрочки за платежами на два роки для всіх своїх п'яти аеропортів у Туреччині.

Новини по темі

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН