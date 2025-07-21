Станція Лук'янівська зачинена на вхід та вихід.

У Києві внаслідок нічної масованої атаки Росії та падіння уламків пошкоджено станцію метро, рух червоною гілкою частково обмежено, перекриті деякі вулиці.

Вранці міський голова Віталій Кличко повідомив, що внаслідок атаки пошкоджений вхід на станцію метро "Лукʼянівська", там посилили режим провітрювання.

Згодом у Київській міськдержадміністрації повідомили, що рух на "червоній" лінії метро тимчасово обмежено і організовано від станції "Академмістечко" до станції "Вокзальна".

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Згодом стало відомо, що рух поїздів на "червоній" гілці частково відновлено, вони курсують від станції "Академмістечко" до станції "Арсенальна". Тобтто на лівому березі метро поки що не працює.

Пересадочні вузли "Театральна" – "Золоті ворота" та "Хрещатик" – "Майдан Незалежності" працюють в звичайному режимі, зазначили в КМДА.

Згодом у КМДА повідомили. що станція метро "Лукʼянівська" зачинена на вхід та вихід, поїзди проїжджають повз без зупинки

Всі інші станції метро працюють у звичайному режимі, нормальний графік руху поїздів поступово відновлюється.

Крім того, у Патрульній поліції повідомили про часткове перекриття деяких вулиць.

Зокрема, рух транспорту перекритий:

вулицею Бориспільською (від перехрестя з провулком Надії Світличної до перехрестя з вулицею Вересневою);

вулицею Юрія Іллєнка (від перехрестя з вулицею Дегтярівською до перехрестя з вулицею Митрофана Довнар-Запольського);

вулицею Глибочицькою (від перехрестя з вулицею Січових Стрільців до перехрестя з вулицею Лукʼянівською).

Також змінено рух окремих маршрутів громадського транспорту

автобус № 14 – від просп. Відрадного до Лук’янівської площі;

автобус № 119 – від вул. Василя Касіяна до Повітрофлотського шляхопроводу;

автобус № 112 – від вул. Івана Микитенка до ст. м. "Контрактова площа";

тролейбус № 16 – від вул. Мрії до вул. Білоруської;

тролейбус № 31 – вул. Милославська – вул. Білоруська;

тролейбуси №№ 19, 35 – вул. Олени Теліги, вул. Вадима Гетьмана, Чоколівський бульвар, далі – за власним маршрутом;

тролейбуси №№ 18, 28 – до ст. м. "Почайна";

тролейбуси № 6, 33 – через зал. ст. "Куренівка" до ст. м. "Дорогожичі";

трамвай № 22 – до ст. м. "Бориспільська";

автобуси №№ 51, 63 – до вул. Привокзальної;

автобус № 50тр – від вул. Милославської до ст. м. "Дарниця".

Росіяни вночі масовано атакували Київ Шахедами, у багатьох районах є пошкодження та пожежі. Зокрема, було влучання у багатоповерхівку та дитячий садок.

Відомо про одного загиблого та постраждалих.

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