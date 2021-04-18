У Державіаслужбі заявили, що небезпеки для цивільної авіації наразі немає.

Федеральна авіаційна адміністрація Департаменту транспорту США (FAA) рекомендувала американським авіакомпаніям бути особливо обережними при виконанні польотів над частиною територій України і Росії.

Як повідомили в Державіаслужбі України, ця рекомендація надійшла на тлі стягування Росією військ до кордонів з Україною.

"FAA опублікувала NOTAM А0012/21, яким через потенційні небезпеки рекомендує експлуатантам своїх повітряних суден виявляти особливу обережність при виконанні польотів з/в/над частинами Московського РПІ (району польотної інформації - ред.) та РПІ Ростов-на-Дону в межах 100 морських миль від РПІ Дніпра, РПІ Сімферополь і РПІ Київ (включаючи частину Київського верхнього району польотної інформації у горизонтальних межах з РПІ Дніпра, Сімферополя і Києва). NOTAM А0013/21 рекомендує зареєстрованим у США авіакомпаніям і повітряним суднам дотримуватися також обережності при плануванні польотів у РПІ Дніпра, РПІ Сімферополь і РПІ Київ", йдеться в повідомленні.

У Державіаслужбі зазначили, що запропонували встановити безпосередню взаємодію між відповідними підрозділами з авіаційної безпеки щодо обміну інформацією та координації дій з реагування на загрози від зони конфлікту на сході держави.

"Українська сторона також готова надавати повну інформацію стосовно стану аеронавігаційного обслуговування та безпеки польотів в Україні задля скоординованих дій у майбутньому", - йдеться в повідомленні.

У Державіаслужбі нагадали, що для забезпечення безпеки польотів цивільних літаків у повітряному просторі під відповідальністю України є певні обмеження, які діють з 2014 року і пов’язані з агресією РФ на сході країни і тимчасовою окупацією Криму.

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"Весь інший повітряний простір під відповідальністю України наразі є безпечним і доступним для планування й виконання польотів повітряних суден цивільної авіації", - запевнили у відомстві.

Там також нагадали, що в Україні діє спеціальна процедура раннього попередження про загрози для цивільної авіації з метою негайної реакції на виявлені та потенційні загрози, що виникають в зоні конфлікту.

"Державіаслужба відстежує ситуацію у повітряному просторі країни: вона є спокійною і контрольованою. Наразі небезпеки для цивільної авіації немає", - наголосили в службі.

Стягування Росією військ до кордону з Україною

30 березня Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж кордону України і на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп, і під виглядом підготовки до навчань планує ще стягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці нашої держави.

За даними ЗСУ, окупанти посилюють передові підрозділи розвідувальними групами і снайперськими парами, проводять тренування особового складу із залученням інструкторів збройних сил РФ. Також російсько-окупаційні війська тримають напоготові до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема в населених пунктах на окупованій території України.

31 Березня The New York Times повідомила, що Росія стягує чотири тисячі військових до кордону з Україною.

Також з'явилося відео з ешелоном військової техніки, яку російські війська перекидають в окупований Крим через Кримський міст.

Командування збройних сил США в Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня після відновлення бойових дій між російськими бойовиками та українськими військовими в Донецькій області на сході України.

США зажадали від Росії пояснень через стягування своїх військ до кордону з Україною, а також попередили Росію про реакцію у разі агресії щодо України.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що РФ шляхом збільшення кількості військ на кордоні намагається чинити тиск на Україну.

8 квітня головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що ситуація контролюється, а українські військові готові реагувати як на загострення ситуації на тимчасово окупованій території Луганської і Донецької областей, так і вздовж всього українсько-російського кордону.

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Автор: Олександр Топчій