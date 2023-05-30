27 країн Євросоюзу оголосили демарш Грузії.

Правляча партія Грузії "Грузинська мрія" не має наміру погоджувати політику Грузії із зовнішньополітичною лінією ЄС до тих пір, поки Грузія не є членом Євросоюзу.

Таку заяву зробив генеральний секретар політсили і мер Тбілісі Каха Каладзе, зазначивши при цьому, що Грузія не приєднується до санкцій, а питання про доцільність авіасполучення з Росією буде стояти на порядку денному після того, як Грузія стане членом Євросоюзу, повідомляє "Грузія Online".

"Грузія поки не є членом ЄС. Ми незалежна, суверенна країна, яка прагне до Європи і бажає євроінтеграції. Коли у нас буде статус, і ми станемо країною-членом Євросоюзу, звичайно, будемо ухвалювати рішення, які відповідають спільним інтересам", – зазначив він.

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Скандальне авіасполучення Грузії з агресором

10 травня 2023 року Кремль скасував візи для громадян Грузії та дозволив авіасполучення.

15 травня Грузія відкрила своє небо для російських авіакомпаній.19 травня 2023 року в країні приземлився перший прямий авіарейс з РФ за останніх 4 роки.

27 країн Євросоюзу оголосили демарш Грузії.

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі оголосила бойкот місцевій авіакомпанії Georgian Airways, яка 20 травня виконала рейс з Тбілісі до Москви.

У Грузії почалися масові протести у відповідь на прямі авіарейси і введений безвіз з Росією, які викликали повне здивування у російського диктатора Володимира Путіна. Агресор заявив, що чекав від грузинського народу на слова подяки, а реакція грузин стала для нього повною несподіванкою.

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