В Чехії зірвали візит міністра оборони країни в Україну, - ЗМІ

Міністр оборони Чехії Яромір Зуна не прийняв запрошення українського колеги Дениса Шмигаля відвідати Україну, повідомляє Novinky.

Видання зазначає, що цю новину повідомив спікер Палати депутатів Чехії, лідер правопопулістської партії SPD Томіо Окамура в понеділок, 22 грудня.

Після засідання чеської урядової коаліції Окамура заявив, що колишній глава Генштабу Чехії, призначений за квотою його партії Яромір Зуна не планує здійснювати візит до України.

"Міністр оборони не прийняв запрошення відвідати Україну, яке він отримав", - сказав Окамура.

На питання, з якої причини було відхилено запрошення, він відповів, що згідно з угодою коаліційних партій за зовнішню політику відповідає прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш.

Додається, що Окамура також в черговий раз підкреслив, що SPD відмовляється фінансувати закупівлю зброї для України з чеського бюджету. Більше того, Міністерство оборони Чехії має подати документи про припинення своєї ролі у так званій "снарядній ініціативі".

Допомога Україні з боку Чехії: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що Рада безпеки Чехії 7 січня 2026 року обговорить майбутнє програми з постачання Україні артилерійських боєприпасів. Це була ініціатива Чехії, яка передбачає за кошти донорів, зокрема, країн Заходу, купувати боєприпаси по всьому світу, які потім доставляють в Україну. Примітно, що президент Чехії Петр Павел високо оцінив цю програму, як і Україна та союзники Чехії по НАТО. Прем'єр-міністр Чехії Бабіш зазначив, що ініціатива була позитивною, але він додав, що невідомо, чи не було корупції.

Також ми писали, що прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш заявив, що його країна могла б підтримати ідею використання заморожених російських активів в Європі на допомогу Україні. Проте Бабіш зазначив, що також слід врахувати побоювання Бельгії. Він не виключає, що використання цих активів призведе до зриву мирних переговорів з боку Москви. Тому, на думку прем'єра Чехії, краще було б залучити позикові кошти на фінансових ринках.

