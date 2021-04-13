Азербайджанська сторона також висловила готовність у майбутньому обговорювати питання лібералізації автомобільних перевезень.

Азербайджан готовий зняти обмеження за кількістю авіарейсів з Україною, а також до літа 2022 року зняти обмеження за кількістю авіаперевізників у сполученні з Україною.

Про це повідомила прес-служба Міністерства інфраструктури з посиланням на главу відомства Владислава Криклія за підсумками його зустрічі з міністром транспорту, зв'язку і високих технологій Азербайджану Рашадом Набієвим.

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"Азербайджанська сторона повідомила про готовність зняти обмеження щодо кількості авіарейсів і позитивно розглянути запит Державіаслужби України. Разом з тим, обмеження за кількістю авіаперевізників країна буде готова зняти до літа 2022 року", - сказано в повідомленні.

Азербайджанська сторона також висловила готовність у майбутньому обговорювати питання лібералізації автомобільних перевезень.

"Зараз сторони домовилися підвищити чинну квоту дозволів під час найближчого засідання Змішаної комісії в травні 2021 року", - повідомила прес-служба Мінінфраструктури.

Крім цього, Криклій підкреслив роль азербайджанських інвесторів у реалізації перспективних інфраструктурних проектів в Україні та підкреслив важливість подальшого розвитку цієї співпраці.

"Зараз існує великий потенціал співпраці в реалізації перспективних транспортних та інфраструктурних проектів, що тільки посилить наші торговельно-економічні відносини. Ми дуже зацікавлені та запрошуємо азербайджанські компанії до участі в реалізації масштабних проектів в Україні. Сподіваюся, що цей інтерес буде взаємним", - зазначив він.

Також в ході переговорів міністри обговорили перспективи співпраці за основними залізничними маршрутами транспортування вантажів у напрямку Європа-Азія, а також в реалізації ініціативи «Економічний пояс Шовкового шляху» у напрямку Китай – Казахстан – Азербайджан – Грузія – Україна - країни Європи з використанням морських портів Чорного і Каспійського морів.

Крім цього, сторони відзначили активну співпрацю в рамках міжнародних організацій ТРАСЕКА, ГУАМ і Транскаспійського міжнародного транспортного маршруту (ТМТМ).

Що цьому передувало

У листопаді 2020 року Міністерство інфраструктури України та Міністерство розвитку індустрії та інфраструктурного розвитку Казахстану підписали меморандум про взаєморозуміння та співробітництво в галузі створення інноваційних технологій та інформаційних систем щодо порядку обміну електронними дозволами на здійснення міжнародних вантажних автоперевезень.

Також в листопаді минулого року Мінінфраструктури повідомило, що Україна, Молдова і Туреччина працюють над запуском пілотного проекту єдиної платформи для обміну електронними дозволами на міжнародні автоперевезення.

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Автор: Павло Степанець