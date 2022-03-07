Авіаперевізники відмовилися від польотів до Росії / фото ua.depositphotos.com
Азербайджанські державні авіакомпанії AZAL і Buta Airways оголосили про призупинення всіх рейсів до Росії.
Зараз Азербайджан не має прямого повітряного сполучення з містами Росії. Про це повідомляє Avianews.com.
Авіаперевізники відмовилися від польотів до Росії через санкції, які ввели США і Євросоюз на тлі вторгнення Росії в Україну.
Азербайджанські авіакомпанії більше не можуть повноцінно страхувати літаки на маршрутах до Росії.
"Це створює необґрунтовані ризики для громадян наших країн, авіакомпаній та інших юридичних осіб", - заявили в AZAL.
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Рейси припинені на невизначений час.
Одночасно з AZAL і Buta Airways всі польоти в Азербайджан припинили російські авіакомпанії.
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