Рейси припинено на невизначений час.

Азербайджанські державні авіакомпанії AZAL і Buta Airways оголосили про призупинення всіх рейсів до Росії.

Зараз Азербайджан не має прямого повітряного сполучення з містами Росії. Про це повідомляє Avianews.com.

Авіаперевізники відмовилися від польотів до Росії через санкції, які ввели США і Євросоюз на тлі вторгнення Росії в Україну.

Азербайджанські авіакомпанії більше не можуть повноцінно страхувати літаки на маршрутах до Росії.

"Це створює необґрунтовані ризики для громадян наших країн, авіакомпаній та інших юридичних осіб", - заявили в AZAL.

Рейси припинені на невизначений час.

Одночасно з AZAL і Buta Airways всі польоти в Азербайджан припинили російські авіакомпанії.

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