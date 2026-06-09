Популярний в Україні гелікоптер перетворили на безпілотник, який може практично все

Передбачається, що безпілотний вертоліт можна буде використовувати навіть як носій для інших дронів.

Європейська авіабудівна компанія Airbus переобладнала відомий багатоцільовий вертоліт H145 у безпілотну систему U145. Про це повідомляє Airbus.

"З U145 ми пропонуємо нашим клієнтам автономну безпілотну версію вертольота H145, яка поєднує перевірену платформу, потужність і корисне навантаження H145 з автономністю безпілотної авіаційної системи", – зазначив генеральний директор Airbus Helicopters Маттьє Луво.

Платформу розглядають як універсальний інструмент для виконання логістичних завдань, місій спостереження та роботи в умовах надзвичайних ситуацій. Крім того, її планують застосовувати як "материнський" носій, що може транспортувати та запускати інші безпілотні літальні апарати.

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Повнорозмірний макет безпілотника планують презентувати на міжнародній авіакосмічній виставці ILA Berlin Air Show 2026 у Берліні. Перший випробувальний політ із льотчиком на борту, який виконуватиме роль страхувального пілота, заплановано на кінець 2026 року. Водночас введення цієї системи в експлуатацію очікується значно пізніше – на початку наступного десятиліття.

У носовій частині U145 замість кабіни екіпажу встановлено новий модуль із дверима та розкладною рампою. Внутрішній простір переобладнано під вантажні завдання – заявлено можливість транспортування до 1200 кг корисного навантаження. Максимальна злітна маса платформи становить 3800 кг.

H145 став другим пілотованим вертольотом Airbus, який компанія переобладнує у безпілотну версію. Першим таким проєктом був VSR700, створений на базі вертольота Cabri G2.

У Airbus зазначають, що безпілотний гелікоптер буде оснащений спеціальним комплексом сенсорів і системою штучного інтелекту, які мають забезпечити повністю автономну роботу платформи. У демонстраційному відео показано, як оператор на бортовій панелі виконує низку базових дій: перемикає тумблери, зокрема для запуску двигуна, а також підтверджує готовність до польоту через сенсорний інтерфейс.

Експерти звернули увагу на те, що концепт Airbus за своєю ідеологією близький до безпілотної версії гелікоптера UH-60 Black Hawk, яка отримала назву S-70 UAS U-Hawk. Вона була представлена американською компанією Sikorsky восени 2025 року.

В американській машині одна з ключових заявлених переваг - можливість переобладнання вже наявних гелікоптерів під безпілотний варіант. У випадку Airbus у офіційних матеріалах про це прямо не згадується, однак можна припустити, що подібна опція також є потенційно реалізованою, з огляду на концепцію платформи та рівень її модифікації.

Загалом європейці доволі далеко просунулися у створенні безпілотних гелікоптерів. Відомо, що Airbus спільно з Shield AI, L3Harris та Parry Labs працює над безпілотною платформою MQ-72C для Корпусу морської піхоти США. В її основі – гелікоптер UH-72B Lakota, який є американською військовою модифікацією H145. Фактично йдеться про безпілотну версію цієї машини. Що важливо, перший випробувальний політ MQ-72C вже відбувся у серпні 2025 року.

З огляду на схожість цих розробок аналітики Defence Express зазначили, що U145 частково спирається на технологічні напрацювання, створені для проєктів по інший бік Атлантики, які тепер можуть бути адаптовані для просування на європейському ринку.

Довідка УНІАН. Гелікоптер H145 (раніше Eurocopter EC145) – це двомоторний легкий багатоцільовий вертоліт, розроблений компанією Airbus Helicopters (раніше Eurocopter). Він може перевозити до дев’яти пасажирів і двох членів екіпажу, залежно від конфігурації, заявленої замовником.

Військові варіанти вертольота випускаються під різними позначеннями, наприклад H145M або UH-72 Lakota. Вони використовувалися для підготовки пілотів, медичної евакуації, розвідки та операцій із транспортування військ.

Гелікоптер H145 – останні новини

Машина дуже популярна в багатьох країнах світу, зокрема в Україні. Ще у 2018 році Україна підписала контракт з урядом Франції на придбання 55 машин, серед яких були й вертольоти H145. Згодом стало відомо про передачу першої партії цих вертольотів.

Нагадаємо також, що у 2024 році Airbus виготовила перший бойовий вертоліт H145M для німецької армії. Машина стала своєрідною альтернативою "проблемному" ударному вертольоту Eurocopter Tiger, який експлуатує німецька армія.

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