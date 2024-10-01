Машина стала свого роду альтернативою "‎проблемному"‎ ударному вертольоту Eurocopter Tiger, який зараз експлуатує німецька армія.

Бундесвер обрав легкий ударний гелікоптер H145M замість знаменитого американського AH-64 Apache.

27 вересня на заводському майданчику у місті Донауверт здійснив перший політ перший з вертольотів H145M, які були замовлені для сухопутних сил Німеччини. Про це повідомляє Airbus Helicopters.

Загалом для потреб Бундесверу замовили 62 бойових гелікоптера H145M. Машина стала свого роду альтернативою "‎проблемному"‎ ударному вертольоту Eurocopter Tiger, який зараз експлуатує німецька армія.

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У якості заміни для Tiger свого часу розглядали американський Apache, однак він, на думку спеціалістів, виявився "‎занадто дорогим"‎ для Німеччини.

Дійсно, легкий H145M є значно дешевшим за повноцінний спеціалізований ударний вертоліт. У той же час, він ніколи не зрівняється з тим же Apache по своїм бойовим якостям. Це стосується, зокрема, живучості гелікоптера.

Серед переваг H145M – можливість застосовувати передове озброєння, зокрема, ізраїльський протитанковий ракетний комплекс Spike. Відомо, що гелікоптер отримав сучасну оптико-прицільну станцію, яка дозволяє ефективно виявляти наземні цілі та наводити на них озброєння.

Німецька армія – головні новини

Після початку російсько-української війни Берлін взяв курс на переозброєння своєї армії. Серед іншого Німеччина вирішила закупити велику партію основних бойових танків Leopard 2A8, які експерти вважають одним з найпотужніших танків в світі.

Окрім цього, німецька влада шукає можливості посилити протиповітряну оборону. Зокрема, за допомогою добре відомого вже зенітного комплексу IRIS-T.

У віддаленому майбутньому Німеччина хоче отримати винищувач шостого покоління, який зараз створюють за програмою Future Combat Air System (FCAS). Перший політ демонстратора варто чекати не раніше 2027 року.

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